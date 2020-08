La producción láctea aumentó 8% en julio Nacionales 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La producción láctea aumentó 8% en julio último en forma interanual, al alcanzar los 965,4 millones de litros, mientras en los primeros siete meses del año la suba alcanzó al 9%. Así surge de datos difundidos por el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), que estima un aumento de entre 5,5% y 7% en la producción para este año.

"Sobre la base de estos niveles de producción, la evolución que hemos relevado para agosto actual y las estimaciones propias, más la consulta a referentes sectoriales, nos llevan a proyectar un volumen de 10.910 millones de litros de leche para 2020, lo que representaría un incremento del 5,5%", indicó.

Los datos se desprenden de los reportes mensuales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, procesados por el Observatorio de la Cadena Láctea, y contextualizan la información destacando que la producción total de leche alcanzó en 2019 los 10.343 millones de litros, 1,75% por debajo de 2018.

El acumulado de los primeros siete meses del año está 9% por encima de igual período del 2019 y es 3,2% superior a 2018 (a igual cantidad de días o promedio diario), lo cual indica que no sólo se da en 2020 una recuperación de la baja producción de 2019, sino que "se expresa un crecimiento genuino".

Mientras, "el ritmo de crecimiento acumulado se mantiene hasta julio y,e según hemos podido consultar con varias industrias, se comienza a observar una desaceleración en el crecimiento en agosto, por dos cuestiones: 1) los efectos adversos de la seca generalizada en la región lechera y 2) porque comenzamos a comparar con valores más altos que se dieron en el segundo semestre de 2019", destaca el informe de OCLA.

Esta proyección incluye los pronósticos climáticos conocidos a la fecha, las relaciones de precios actuales y proyectadas; el relevamiento de pasturas, reservas y vacas de las diferentes regiones y no prevé ninguna contingencia extrema que no sea la conocida a la fecha en lo que refiere al mercado interno y externo de productos lácteos.