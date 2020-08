Tres Leonas dejan la concentración Deportes 25 de agosto de 2020 Redacción Por D'Elía, Rebecchi y Luchetti, con permiso especial, salieron de la 'Burbuja' de Pinamar. Siguen los 'chispazos' ante el despido de Orozco, DT del seleccionado masculino de hockey.

Las experimentadas jugadoras Silvina D´Elía, Carla Rebecchi y Rosario Luchetti dejaron, de común acuerdo con el cuerpo técnico, la concentración que la Selección argentina de hockey sobre césped, "Las Leonas", realizan en la ciudad balnearia de Pinamar, en el contexto de la pandemia de coronavirus.

"De común acuerdo se fueron Pity, Charo y Rebecchi, porque debía cuidar a su hija. Fue de común acuerdo con el cuerpo técnico. No estuvo bueno que dijeran que se habían escapado de la manada. Es una falta de respeto. Si en un futuro el equipo las requiere, serán evaluadas", afirmó Mario Almada, ayudante técnico del entrenador Carlos "Chapa" Retegui.

La referencia fue para un posteo en redes sociales que realizó Gonzalo Peillat, campeón olímpico con Los Leones en Río de Janeiro 2016 y quien en 2018 se alejó de la Selección por diferencias con Retegui. En tono enigmático, el ex integrante del equipo argentino había sugerido que la concentración de las figuras argentinas no estaba completa.

"Estamos muy contentos con el trabajo de las chicas. Están entrenando con volúmenes enormes de intensidad y calidad. Empezamos una preparación en doble y triple turno, muy intensiva y las chicas están muy comprometidas con eso. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a la situación, siendo responsables, disciplinados y comprometidos con lo que están viviendo muchos argentinos. Tenemos que transformar lo negativo en positivo", había contado Retegui, sobre la labor en Pinamar, a donde las Leonas viajaron el pasado lunes 10.