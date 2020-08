Ronaldinho quedó libre, ¿llegará a Gimnasia? Deportes 25 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 25. - El ex futbolista Ronaldinho recuperó la libertad en Paraguay, tras haber pasado detenido cinco meses por utilizar un pasaporte falso, y ahora habrá que ver si los rumores de su llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata se concretan.

El campeón del mundo con la Selección brasileña en el Mundial de Corea/Japón 2002, de 40 años, estuvo cinco meses detenido en Paraguay y ahora la Justicia le impuso una multa de 90 mil dólares "en concepto de reparación por daños sociales".

El juez de garantías de Asunción, Gustavo Amarilla, aceptó en audiencia preliminar la suspensión condicional del proceso por el que estaba imputado el ex jugador del Barcelona y París Saint Germain, entre otros, .

El dinero que deberá pagar "Dinho" se repartirá entre un centro médico de Asunción (60.000 dólares) y un proyecto social (30.000), que serán determinados por la Justicia.

Ronaldinho estuvo ante el juez con una remera negra, una gorra y un tapabocas del mismo color, acompañado de su cuerpo de abogados.

Por su parte, el hermano de Ronaldinho, Roberto de Assis Moreira, quien también fue imputado en el mismo caso, pagará 110.000 dólares.

La Justicia, al igual que con Ronaldinho, también le impuso la multa como reparación, y deberé además comparecer cada cuatro meses, y durante dos años ante las autoridades judiciales de Brasil.

Tanto el ex jugador brasileño como su hermano se encontraban con prisión domiciliaria en un hotel de Asunción desde el pasado 7 de abril, cuando abandonaron la dependencia policial en la que estuvieron encarcelados desde marzo.

Semanas atrás y sabiendo que el ex jugador brasileño iba a dejar su condición de detenido, se rumoreó que Ronaldinho podría llegar a Gimnasia y Esgrima La Plata para ser dirigido por Diego Maradona.

Los rumores se hicieron eco en una amistad que mantienen ambos "diez" y en el hecho de que si bien Ronaldinho hace tiempo no juega profesionalmente (se retiró en 2018), su arribo al "Lobo" podría darle un fuerte efecto de marketing, habida cuenta que en la próxima temporada no habrá descensos.

Incluso en el 2016 un candidato a presidente a las elecciones del "Lobo", Mariano Cowen, había intentado llevarlo a La Plata cuando estaba en el Barcelona de Ecuador.