Liga Santafesina sin competencia oficial

BUENOS AIRES, 25 (NA). - La Liga Santafesina de Fútbol (LSF) resolvió ayer que no organizará "competencia oficial" en lo que resta de 2020 debido a la pandemia de coronavirus, porque la mayoría de los clubes que la integran no están dispuestos a abrir sus puertas.

Así lo explicó Gustavo Pueyo, presidente de la LSF, al informar sobre la resolución de la Comisión Directiva que encabeza de "dar por finalizada la temporada de Campeonatos Oficiales 2020 según fueron programados a principio del año".

Esta decisión se tomó pese a que el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que regular las Ligas del Interior del país, autorizó la vuelta a los entrenamientos para el próximo 7 de septiembre.

En diálogo con radio Sol de Santa Fe, Pueyo explicó que se reunieron con "los 40 clubes de Primera A y Primera B" de esa liga y allí quedó expuesto que "los clubes no están dispuestos" a volver a la actividad.

"Las instituciones que decidan regresar a los entrenamientos en la fecha indicada deberán contar con la autorización de las autoridades municipales y provinciales que correspondan", agregó la resolución de la Liga Santafesina, que además de equipos de la capital provincial cuenta con otros de las localidades de San Carlos, San Justo, Cayastá y Coronda.