Mársico exige explicación por barrios que quedaron afuera

El concejal del Partido Demócrata Progresista (FPCyS) Lisandro Mársico, ingresó un Proyecto de Resolución mediante el cual solicitó a la Empresa Aguas Santafesinas S.A. explicite los motivos y criterios por los cuales no se ha incluido al Barrio La Cañada y remanentes del 17 de Octubre y Pizzurno en la nómina de sectores que se verán beneficiados con las obras de ampliación de la red cloacal, a la vez, también requirió al Ente, de ser posible, comunique el plazo para el comienzo de la ejecución de las obras. “En virtud de la visita realizada por el Gerente de ASSA, a nuestra ciudad, el día 11 de Junio del cte. año. se anunció la ejecución de obras de cloacas para diferentes barrios de la ciudad, dentro de los que se encontraban los barrios La Cañada, 17 de Octubre y Pizzurno, entre otros”, dijo Mársico.

Posteriormente funcionarios municipales, conjuntamente con el Intendente Castellano mantienen una reunión con los presidentes de las comisiones barriales, donde se brindaron mayores detalles de la obra y se los autorizó a comunicar la misma a los vecinos”, sostuvo el concejal pedepista.

“El día 12 de Agosto, el Presidente del Directorio de Aguas Santafesinas SA, Hugo Morzán, visita nuevamente nuestra Ciudad e informa que el 27 de agosto, se abrirán las propuestas de licitación para la construcción de una estación elevadora y caño colector destinados a Villa Los Álamos y Villa Aero Club, junto con la ejecución de redes domiciliarias para los Barrios Antártida Argentina, Brigadier López y El Bosque, no estando incluidos La Cañada, 17 de Octubre y Pizzurno”, agregó el edil demoprogresista.

En tanto señaló que “los vecinos de los barrios no incluidos en el programa de extensión de la red cloacal, vieron frustradas sus expectativas de poder contar con tan importante y fundamental obra, pero lo más indignante fue que cuando fueron recibidos por los funcionarios municipales (14/08/2020), reunión a la cual el Intendente Castellano, ya no apareció, les manifestaron que habían entendido mal, cuestión que no fue así porque los mismos funcionarios les habían confirmado que podían comunicar la obra a los vecinos. Diferentes personas, los métodos de siempre, lamentable”, sentenció Mársico.