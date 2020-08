Garavano: "atrasa muchos años" Nacionales 24 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...



BUENOS AIRES, 24 (NA). - El exministro de Justicia Germán Garavano dijo que la reforma judicial "lo sorprendió" porque pensaba que el proyecto "fortalecería la iniciada en su gestión con eje en el sistema acusatorio" y advirtió que la enmienda del senador Oscar Parrilli es mala y parece "más una advertencia para los periodistas que para los jueces".

Garavano, titular de la cartera judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, expresó estar sorprendido porque tiene "un buen concepto de la ministra de Justicia (Marcela Losardo), de Gustavo Béliz, de Vilma Ibarra y parte del equipo del presidente" y pensó que "la reforma iba a ir por otro lado".

En declaraciones al programa "El Gíglico", que conduce Mauro Viale por radio Rivadavia, dijo que pensó que el proyecto iba a fortalecer "lo que habíamos empezado con muchísimo esfuerzo y resistencia que era el sistema acusatorio donde los fiscales investigan y los jueces son jueces de garantías, que empezó a funcionar muy bien en Salta y Jujuy y pensé que se iba a poner la energía en seguir eso. Lamentablemente la reforma salió para otro lado".

Agregó que el sistema acusatorio "es lo que funciona bien en numerosas provincias y países de la región y países democráticos del mundo y que este camino de duplicar la cantidad de jueces sobre todo en la ciudad de Buenos Aires".

"Ahora esta nueva reforma que le hicieron en el dictamen del Senado, donde le agregan cámaras, es una construcción que atrasa muchos años y que tiene sospechas en términos de impunidad y no de un sistema de justicia más cercano a la gente, que le solucione los problemas a la gente, que ayude a enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y demás", puntualizó.

En cuanto a la llamada "cláusula Parrilli" consideró que "técnicamente ese capítulo que se incorpora es muy malo porque no tiene que ver con el resto del proyecto, es como insertado.

En un proyecto que crea tribunales y generar mecanismos irregulares para cubrir esos tribunales, que es otro tema de mucha preocupación, agregar esta menciones sobre los deberes de los jueces me parece un mensaje político, pero que no hace a un proyecto de ley que esté bueno para la Justicia".

Consideró que ese "artículo es más una advertencia para los periodistas que para los jueces que tienen una inamovilidad muy fuerte en sus cargos, gozan de intangibilidad salarial. Los jueces en nuestro sistema legal tienen un montón de garantías".

También criticó el DNU que declara servicios esenciales a la telefonía, internet y el cable: "Cuando el Gobierno se metió a regular cosas siempre funcionaron peor y no mejor y eso me parece preocupante. Me temo que una regulación y un intervencionismo del Estado puede generar un retroceso", consideró.

Además apuntó contra la cantidad de DNU dictados por el actual Gobierno: "Son mecanismos de emergencia, en el gobierno de Mauricio Macri se dictaron unos pocos y fuimos sujetos de un montón de ataques, en estos meses entre la pandemia y otras cosas se han dictado tres veces más DNU que en el Gobierno de Macri, son herramientas de emergencia hay que ser cuidadosos y más en este contexto", concluyó.