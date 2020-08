"Maravilla" piensa en la próxima Deportes 24 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA MOTIVADO./ Sergio Martínez durante la pelea con Fandiño.

BUENOS AIRES, 24 (NA) - Sergio "Maravilla" Martínez confirmó ayer que volverá a pelear antes de fin de año "a final de noviembre o principio de diciembre" y también lo hará en España, como ocurrió con la victoria que sumó ante José Miguel Fandiño, por nocaut técnico. "Te tiro la primicia. Peleo a final de noviembre o principios de diciembre, en España, depende de la pandemia, la idea es subir la exigencia, ya estoy para mejorar el rendimiento y subir la exigencia del rival", anunció a través de una entrevista que le realizaron por Instagram.

Martínez volvió a subirse a un ring luego de seis años y superó al español Fandiño con un tremendo nocaut técnico en el séptimo round. Sobre quién podría ser su próximo rival, Martínez explicó que con su empresa promotora están hablando "con un italiano", pero que el combate también tendría lugar en España.

"Estamos buscando a alguien que tenga un buen récord. Igual estamos analizando tres o cuatro opciones más. Se hablaba de un mexicano, de uno de los hermanos de Canelo (Alvarez), pero hace mucho que no combate y no suma", respondió el quilmeño.

En tanto, en declaraciones radiales, el quilmeño explicó que la opción para buscar el título mundial de los medianos podría ser una chance contra el japonés Ryota Murata, titular del cinturón de la AMB. En ese sentido Martínez explicó que "por lo menos es más accesible que Canelo (el mexicano Saúl Álvarez), (el kazajo Gennadiy) Golovkin, (y los estadounidenses) Jermall Charlo o (Demetrius) Andrade, que tienen un súper nivel".

Sobre el boxeador japonés Martínez comentó que es "un peleador de un metro ochenta largo, muy fuerte, con un potencial físico tremendo y que tiene un historial amateur muy extenso". Murata tiene un récord profesional de 16 victorias (13 por ko) y dos derrotas y en Londres 2012 fue campeón olímpico "algo que no es nada fácil de conseguir".