"A la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri" 24 de agosto de 2020



BUENOS AIRES, 23 agosto (NA). - El presidente Alberto Fernández cuestionó la herencia económica recibida del Gobierno de Cambiemos y aseguró que "a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri".

"Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri", afirmó.

"La actividad industrial está produciendo más (ahora) que lo que producía el 19 de marzo", ejemplificó.

En declaraciones a Radio 10, acusó a su antecesor en el cargo, Mauricio Macri, de "mandar a la gente a contagiarse" por haber celebrado públicamente que miles de argentinos hayan participado de la marcha del 17A contra el Gobierno, desafiando la cuarentena obligatoria.

"Cualquier hombre público, sea político o no, debe medir sus palabras porque debe entender que hay un riesgo en lo que esta diciendo si hay mucha gente que lo escucha y le presta atención. Cuando uno escucha decir esas cosas, entiende que está mandando a la gente a contagiarse", analizó.

Y volvió a marcar diferencias con el orden de prioridades de Macri en medio de la pandemia de coronavirus.

"A Macri le interesa más el fútbol que lo que pasa en nuestro país si habla de ese modo. Me hiere profundamente. Para él, la economía es mas importante que la gente y yo no quiero eso", señaló.

"Hoy hay problemas también en Barcelona y Madrid por los rebrotes. Yo, gracias a Dios, estoy muy lejos de eso. Para mí la política es cuidar la salud de la gente y preservar el trabajo", se diferenció.

"Estoy orgulloso de que miles de argentinos hayan salido a decirle basta al miedo y al atropello", arremetió Macri desde Suiza, donde se desempeña como presidente de la Fundación FIFA, mientras se hacía eco de lo que sucedió frente al Obelisco.