Controlar la prensa

La intención y el deseo del kirchnerismo, desde siempre y con variedad de intentos que se manifestaron a través de todo este tiempo, fue ejercer el control de la prensa. Es que debido al periodismo, el que logró mantenerse al margen de la influencia o directamente la captación por parte del referido sector político, se pusieron al descubierto innumerables maniobras de características delictivas, especialmente aquellas relacionadas con la corrupción, que determinaron que muchos ex funcionarios terminaran en la cárcel y otros, merced artilugios judiciales, lograron evitarlo aunque quedando igualmente mancillados.

En esta nueva instancia de un cuarto mandato de gobierno kirchnerista, el intento en ese sentido marcha en simultáneo con la reforma judicial que se lleva adelante de forma apresurada, aún sin tener el consenso político que una iniciativa de tales características requiere -donde sectores del propio peronismo se oponen-, y por sobre todo con el fuerte rechazo que expuso claramente gran parte de la población con la movilización del pasado 17 del mes actual. Es que junto con este intento de reforma, también se incluyó una cláusula especial para poder controlar la presión mediática sobre los jueces y fiscales, la cual fue agregada al proyecto original por el senador Parrilli, por expresa orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Tal embate contra la prensa, fue llevado adelante sin siquiera el conocimiento del presidente Alberto Fernández, quien las novedades más recientes, habría dado instrucciones para que ese Inciso "e" de amordazar a la prensa, sea quitado cuando esta semana el dictamen sea tratado en el Senado nacional, donde de cualquier manera, sea sin mordaza o con mordaza, el proyecto tiene vía libre para su aprobación debido a la mayoría que tiene en esa Cámara alta el gobierno.

La cuestión seguramente será en cambio mucho más disputada y equilibrada en la Cámara de Diputados -donde podría convertirse en ley o no-, ya que allí el Frente de Todos cuyo bloque conduce Máximo Kirchner no cuenta con la mayoría y depende de la adhesión de otros legisladores de bloques menores que en circunstancias como esta adquieren decisiva importancia, y además algunos sectores ya anticiparon el rechazo al proyecto, como los casos de los diputados cordobeses que responden al gobernador Schiaretti, también los del sector de Lavagna.y los mendocinos del bloque de José Luis Ramón. Aunque, a decir verdad y en base a antecedentes, nunca se tiene seguridad total de lo que harán hasta el mismo instante de la votación, aunque esta vez es muy grande la presión pública, que incluso parece seguir incrementándose a medida siga avanzándose con la iniciativa.

Más allá de lo expuesto, otro tema que queda en la superficie de la realidad más que nunca, es el ejercicio del poder, quedando bastante claro que en algunos momentos es compartido entre los Fernández presidente y vice, pero que en muchos casos -como quedó demostrado en hechos- son resueltos por la vicepresidenta, ya que de otra manera no podría entenderse que se haya avanzado con una reforma judicial tan desprolija y llena de imperfecciones, cuyo único objetivo claro es lograr la definitiva desarticulación de todas las causas de corrupción que tienen como eje a la vicepresidenta, de paso beneficiando también a otros ex funcionarios de su gobierno.

Toda esta delicada situación política que envuelve a la Argentina, es provocada es un momento realmente desapropiado por el impacto de la pandemia y de la cuarentena que venimos soportando desde mediados de marzo, cuyos objetivos fueron preservar la salud -objetivo en dudas, pues pese a todo se están registrando elevados índices de contagios-, pero a la vez causando poco menos que la destrucción de la economía.

Será ésta una semana tensa y difícil, en la cual el kirchnerismo buscará afianzar su reforma judicial a cualquier costo, aunque la barrera más complicada será con posterioridad la Cámara baja y el rechazo de la gente.