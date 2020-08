El "9" pierde a Monserrat pero hace buen negocio Deportes 24 de agosto de 2020 Redacción Por El delantero seguirá su carrera en la CAI de Comodoro Rivadavia, que le comprará el pase al León y el porcentaje que tenía Ataliva.

FOTO ARCHIVO "TOTI".- Jugará la continuidad del Regional en la CAI.

9 de Julio no tendrá para afrontar en la reanudación del Regional Amateur a Gastón Monserrat. Quien fuera su goleador en los dos últimos años, tanto en Liga Rafaelina como en el Regional, seguirá su carrera en la CAI de Comodoro Rivadavia, que también disputa este torneo y tiene aspiraciones de ascender y convertirse otra vez en un club importante en la Patagonia como hace algunas décadas, donde fue protagonista de la B Nacional.

"Desde el año pasado había tenido algunos sondeos, pero no se había avanzado. Hace tres meses, en plena pandemia tuve el llamado de Sixto Peralta, que está ahora en la parte dirigencial, me preguntó cómo estaba, mis intenciones, fuimos avanzando y decidieron comprar mi pase, así que contento por esta oportunidad y esta semana voy a estar viajando para Comodoro Rivadavia", confirmó el delantero atalivense de 22 años ayer a LA OPINION.

Lógicamente, la salida de Monserrat no será una buena noticia desde lo deportivo para el entrenador Gustavo Giorgi y los hinchas del León, pero desde lo económico es un buen aliciente para los dirigentes dentro del difícil momento que viven las instituciones a partir de que el Covid 19 determinó el cese de las competencias, allá por el 15 de marzo.

La Directiva juliense había adquirido el 70 por ciento del pase a fines del año pasado en 3.000 dólares, en ese momento alrededor de 180.000 pesos, mientras que Independiente de Ataliva conservó el 30 por ciento restante. Ahora, si bien resta la confirmación oficial, trascendió que la CAI desembolsará unos 600.000 pesos, lo cual es una cifra interesante para un fútbol amateur.

Es cierto, se van casi 40 goles que el atalivense anotó en estos dos años (en realidad casi todos el año pasado), que no serán fáciles de reemplazar. Allí estará el desafío del entrenador y la dirigencia del León en los próximos días, pero por rendimiento (a partir de cómo lo potenció el técnico Marcelo Werlen desde su llegada) y negociaciones, fue sin dudas un buen negocio para el club.

El "Toti", al cual a fines del año pasado había estado observando el entrenador de Atlético de Rafaela Walter Otta, tiene previsto partir a mediados de esta semana a Chubut, en principio junto a su representante Gabriel Federico. La idea es llegar con mucha antelación a esa provincia, para hacer la cuarentena y empezar a entrenar el 7 de septiembre.