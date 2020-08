Angelini: "el presidente vive en una realidad paralela" Locales 24 de agosto de 2020 Redacción Por El diputado nacional y vicepresidente del PRO cruzó desde Rosario a Alberto Fernández, quien aseguró que “a Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Macri”.

FOTO ARCHIVO FEDERICO ANGELINI. El diputado nacional cruzó a Alberto Fernández.

El diputado nacional y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, cruzó al presidente Alberto Fernández, quien en la mañana de este domingo aseguró que “a Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, y aseguró que las declaraciones del mandatario “representan una burla para todos los argentinos”. “¿Por qué no le pregunta, Presidente, a las familias argentinas de las 7.000 víctimas fatales que se ha cobrado el coronavirus en el país si estamos mejor? ¿Por qué no le pregunta, Presidente, a los cientos de miles de desempleados que generó el aislamiento y a las decenas de miles de pymes que tuvieron que cerrar en estos 5 meses si estamos mejor?”, cuestionó con dureza el legislador de Juntos por el Cambio. “La verdad que este nivel de cinismo, al que nos tienen acostumbrados varios dirigentes del Kirchnerismo, no lo esperábamos de parte del presidente Alberto Fernández, porque él sabe muy bien que en lo poco que lleva de gestión ya han aumentado el desempleo y la pobreza, y en salud, ya estamos entre los 10 países con mayor cantidad de contagios, implementando, incluso, una de las cuarentenas más largas del mundo”, lamentó Angelini.

En ese sentido, el referente de la oposición afirmó que “parece que el presidente viviera en una realidad paralela, en la que la gente está mejor que hace un año atrás y sin cuarentena, como él sostiene. Seguramente, quienes sí estén mejor son los funcionarios y amigos del ala kirchnerista, producto del pacto que el presidente tiene con Cristina Fernández para garantizarles la impunidad ante los delitos de corrupción por los que son investigados”. Además, enfatizó Angelini, “¡cómo es posible que estemos mejor con miles de delincuentes a los que usted, presidente, avaló que fueran liberados y ahora están reincidiendo y aterrando a las familias!”. Y continuó: “Con los santafesinos, se comprometió a frenar la violencia y no solo no ha podido cumplir su palabra, sino que con tres meses de cuarentena estricta en nuestra provincia, la criminalidad se disparó en el primer semestre y las organizaciones mafiosas volvieron a adueñarse del territorio, provocando balaceras y muertes semana a semana”.

Por otra parte, subrayó que “la mayor parte del mundo ya empezó a convivir con el virus, respetando las libertades individuales, el Estado de Derecho, la educación de los jóvenes y los valores republicanos que hacen salir adelante a una sociedad. Pero desde el Gobierno argentino solo se apunta a que la gente tenga miedo, porque no pueden admitir que no tienen un plan para salir de esta ciento-sesentena”. “Sea racional, presidente, y tenga un poco de empatía con el actual contexto que estamos viviendo. Entiendo que, quizá, la vicepresidenta le dé la orden de salir a formular este tipo de declaraciones, pero no olvide que el presidente es usted y que la cuarentena todavía existe y está causando consecuencias devastadoras para el país”, finalizó Angelini.