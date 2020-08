Sato se quedó con las 500 Millas Deportes 24 de agosto de 2020 Redacción Por El japonés se impuso en Indianápolis en una definición ante Scott Dixon. El podio lo completó Santino Ferrucci.

FOTO MARCA FELIZ./ El japonés logró su segundo triunfo en la mítica carrera. FOTO INDY CAR PRIMERAS VUELTAS./ Las 500 Millas fueron especiales este año.

El japonés Takuma Sato, con el Honda No. 30 del equipo Rahal Letterman Lanigan Racing, se proclamó campeón de la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis al imponerse al neozelandés Scott Dixon en una accidentada carrera que dejó el abandono de ocho corredores. El tercer puesto fue para el estadounidense Santino Ferrucci y el novato mexicano Pato O'Ward acabó en el sexto puesto.

Sato, de 43 años, logró el título por segunda vez en su carrera después de hacerlo también en el 2017 con el equipo de Andretti Autosport. La carrera se suspendió en la vuelta 194 tras producirse el accidente del estadounidense Spencer Pigot, con el No.45 Citrone/Buhl and Rahal Letterman Lanigan Racing, el séptimo abandono de la carrera por accidente.

La 104° edición se corrió por primera vez sin público y fuera de su habitual fecha de disputarse el último domingo de mayo. Aún así, fue una prueba exigente que tuvo varios matices en sus 200 vueltas y un final dramático, en donde Takuma Sato se alzó por segunda vez en la historia con la victoria, con el Chevrolet - Honda del equipo Rahal Lettermann Lanigan, promediando 257,399 Km/h. tras 3h10m05s.

El japonés, quien se había adjudicado el trofeo Borg Warner en 2017, volvió a conquistarlo ayer tras mantener un duelo vibrante con Scott Dixon en los últimos giros, quien intentó mantenerse cerca de Sato a fin de dar la estocada final en los metros finales, pero el plan quedó descartado cuando en el giro 195 Spencer Pigot perdió el control de su máquina en la curva 4 y terminó impactando contra las defensas del ingreso a boxes, obligando a neutralizar la carrera con pace car, para asistir al piloto que se bajó de su auto sin complicaciones.

Dicha situación favoreció al ganador pero impidió tener una definición cerrada con su escolta, cuando se recorrían las últimas millas de la épica competencia en el famoso "Brickyard". En el tercer lugar arribó su compañero, Graham Rahal.

Posteriormente se ubicaron el italiano Santino Ferrucci, Josef Newgaden, Patricio O'Ward (el mejor debutante), James Hinchcliffe, Colton Herta, Jack Harvey y Ryan Hunter - Reay Con respecto al bicampeón mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso, arribó en el 21° afrontando una falla en el embrague de su Dallara - Chevrolet, que no le permitió avanzar como tenía pretendido en esta tercera incursión suya en Indy500.



CLASIFICACION

1) Takuma Sato 3:10'05.088; 2) Scott Dixon 3:10'05.145; 3) Graham Rahal 3:10'05.183; 4) Santino Ferrucci 3:10'05.480; 5) Josef Newgarden 3:10'06.749; 6) Patricio O'Ward 3:10'08.337; 7) James Hinchcliffe 3:10'09.357; 8) Colton Herta 3:10'10.279; 9) Jack Harvey 3:10'11.901 y 10) Ryan Hunter-Reay 3:10'13.049.