Mi frustración es no seguir siendo jugador

Deportes 24 de agosto de 2020 Por Néstor Clivati

Esta definición de Diego Latorre, oficia de disparador para una entretenida entrevista que hace unos días mantuvimos a través de Instagram, recurso que sin reemplazar el frenesí de lo presencial, acerca en un latido común, a muchos de los protagonistas de la comunicación que uno estima.

La palabra frustración, pronunciada por un ex futbolista, devenido periodista con gran ascendente en nuestro medio, me generó una cierta intriga que rápidamente intenté salvar: “después de 15 años de ejercer una actividad, claro que estoy cómodo, si así no fuere, debería replantearme muchas cosas; por supuesto que no nació como una vocación, si vos me preguntas cual es mi frustración hoy, te diría, no seguir siendo jugador de futbol, pero claro, ante el paso del tiempo y lo inexorable de dejar el deporte profesionalmente, empezó a crecer en mi un interés y una atracción por los medios a manera de entretenimiento, que me fue permitiendo rehacer mi vida, reciclarme y sin llegar a sentirlo como una vocación, algo que si sentía que me daba la pelota, hoy lo disfruto y eso para mí es suficiente”

Latorre fue un jugador destacado de la década del 80 y parte de la era siguiente, con una influencia en Boca, club en el que plasmó su sello en dos etapas a cuál mejores; en dupla con Gabriel Batistuta primero y luego con Claudio Caniggia acompañado el retorno de Diego Maradona al futbol argentino, en la etapa final.

Deja su visión de cómo se lleva con esos recuerdos tan fuertes: “con los recuerdos a veces me llevo bien y en otras ocasiones, mal; hay instantes que necesito sentirme jugador de futbol, volver a aquellas imágenes y reconocerme, ¿ese era yo? Y a veces prefiero olvidar, no lo digo dramáticamente, pero llega un momento que hay que sacárselo de la cabeza, porque si no, es difícil seguir. Hace un tiempo lo escuche a Caniggia en un reportaje y decía, cómo puede ser que los médicos sigan ejerciendo hasta los 70 años, los periodistas hasta el final de su vida y el jugador después de los 35 o 38 años, ya no sirva más…. Y es así, el mismo sistema se encarga de decírtelo que ya no servís más. A mi me costó acomodar la cabeza y volver a una vida mas a fin con el común de la gente, el fútbol profesional a esos niveles es un habito y un objetivo permanente con los desafíos cotidianos y de pronto, te tenés que adaptar hasta parta hacer una cola en un banco” …

Ya sabemos que la carrera del futbolista es efímera y sucede en un rango etario donde el individuo busca consolidar el proceso de maduración; Diego Latorre, además de asimilar la presión de una camiseta con un peso significativo como la Xeneize, se entrego a otros retos como el de jugar en Racing y en el fútbol del exterior, poniendo sus manos en Florencia para jugar por la Fiorentina, para luego llegar a Tenerife donde anotó varios goles, como para no pasar inadvertido en su historia.

“dejar la actividad hasta te cambia la identidad, se termina este tiempo en el que te cuesta salir a calle, tal el grado de exposición que tenés, sobre todo, cuando estuve en esas dos etapas en Boca y también en Racing. Uno se termina recluyendo, te sentís invadido entonces lentamente tu personalidad y tu carácter empiezan a cambiar, por eso después salís a la vida sin esas prerrogativas del jugador de futbol, y es difícil, a mí me costó”

Otro tema pertinente es el vinculado a los enfoques diferentes que se tienen, como jugador y como analista del juego; Latorre cerró su planilla con mas de 400 partidos, superando los 100 goles y acaparando una cierta autoridad para reclamar un lugar entre los referentes de esas épocas. De ese lugar de privilegio, decidió pararse en otro, para seguir vinculado a la pelota, un lugar que exige preparación y tiempo para adaptar esa mirada.

“primero los cambios vinieron por el solo proceso de madurez, cuando jugaba lo hice en una etapa de juventud, yo debuté en Boca casi como adolescente y vivir ese proceso de sube y baja emocional cuando todavía no había terminado de formarme como hombre adulto, me hacía ver las cosas de otra manera; después me metí en este mundo y dejé esa cápsula en la que vivía como una manera de aislarme de las presiones. Eso me llevó a entender mas a la gente con sus problemáticas triviales y también a los entrenadores, en ese momento cuando jugada, sentía que tenía que ser funcional a mí y no al reves, ese amor propio, ese egoísmo lo sentía como un combustible, yo no interpretaba que si un técnico no me ponía, estaba analizando el interés común como jefe de grupo, solo miraba mis necesidades e intereses, por eso ahora los entiendo y también comprendo a los periodistas, en general a todos, a los 50 años tenés un panorama más claro”

Para el final, elegí algunas reflexiones sobre las fortalezas que Latorre, distingue en el jugador argentino a lo largo de todos los tiempos:

“acá los futbolistas están acostumbrados a sobrevivir a una serie de factores que los templan, la falta de infraestructuras, los conflictos sociales, las crisis económicas; en muy diferente el contexto en el que se desarrollan los europeos, por eso, si vos traes a un jugador que viene de ese confort por ejemplo a jugar en nuestros torneos, seguramente no podrían prosperar. Esa particularidad, los llevan a sobreponerse a todas las vicisitudes…”

Seguramente habrá una segunda parte para terminar de presentar, desde este espacio de opinión, a un hombre cuyos reflejos mediáticos, conservan un hilo conductor con aquellos regates clásicos de su juego, en esos tiempos de los años felices y donde el libre albedrío en una cancha, hoy se publica como un sello singular e inconfundible.