215 nuevos infectados y otros 3 fallecidos Locales 24 de agosto de 2020 Redacción Por El virus continúa avanzando también en localidades cercanas a Rafaela, ya que el Gran Santa Fe y el Departamento Las Colonias sumaron muchos casos este domingo.

FOTO ARCHIVO PILAR. Ayer sumó su primer caso de COVID-19.

Luego de los 295 casos del sábado, que significó un nuevo récord diario, este domingo el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe confirmó otros 215 nuevos contagios de coronavirus en el territorio, con lo cuál la cantidad de infectados en la bota santafesina desde el inicio de la pandemia ya se acerca a los 5.000 casos (4.822). Por otro lado, ayer también se confirmaron 3 nuevas muertes, siendo ahora 54 los santafesinos que fallecieron a raíz de este letal y potente virus.

De estos nuevos reportes, Rosario, con 99 casos, volvió a ser la localidad más afectada de la jornada y suma 2.217 infectados en total. En tanto, en relación a ciudades cercanas a nuestra ciudad, la capital provincial alcanzó los 215 contagios desde el inicio de la pandemia al confirmar otras 18 personas con el virus, según consignó El Litoral. Además, dentro de la región, hubo 12 confirmados en Esperanza, 5 en Coronda, 5 en Santo Tomé, y 1 en Monte Vera. En tanto, la localidad de San Jerónimo Norte registró 3 contagios por primera vez, todos con nexo confirmado, según la municipalidad, y también se detectó 1 en Pilar. Además, se informaron 11 nuevos casos en Venado Tuerto, 10 en Villa Constitución, 8 en Funes, 7 en San Lorenzo y 5 en Firmat y Villa Gobernador Gálvez. También se reportaron tres nuevos casos en Pueblo Esther, dos en Casilda, Granadero Baigorria, Pérez, Reconquista y Soldini, y uno en Alvear, Capitán Bermúdez, Empalme Villa Constitución, Fray Luis Beltrán, Las Rosas, Ricardone, Sunchales -confirmado en otra jurisdicción- y Zavalla.

Respecto de los internados, son 48 los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos: 23 con asistencia respiratoria mecánica y 25 sin ella. Otros 135 están alojados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Y el total de pacientes recuperados es de 3.228. Por último, en la provincia se registraron 34.011 notificaciones de las cuales 27.552 fueron descartadas.



54 VICTIMAS FATALES

No obstante, anoche la cartera sanitaria santafesina comunicó otros 3 decesos con COVID-19 en nuestra provincia. Los tres fallecidos vivían en la localidad de Santo Tomé (pacientes de 83, 86 y 88 años con comorbilidades). De esta manera, son 54 las víctimas fatales en la provincia, con veinte muertes en Rosario (trece hombres de entre 56 y 88 años y siete mujeres de entre 59 y 90) y quince en Casilda (siete hombres de entre 18 y 93 años y ocho mujeres de entre 28 y 97).Además, en Santo Tomé hubo cinco fallecimientos en total (dos hombres de 77 y 86 años y tres mujeres entre 83 y 88), en Venado Tuerto hubo dos (un hombre de 67 años y una mujer de 93) y se registraron muertes en Carreras (un hombre de 90), Ceres (un hombre de 76), Correa (un hombre de 48 años), Fuentes (un hombre de 90 años), Pavón (una mujer de 93 años), Pérez (un hombre de 74), Rafaela (un hombre de 64), Recreo (un hombre de 64 años), Santa Fe (un hombre de 62 años), Villa Constitución (un hombre de 63), Villa Gobernador Gálvez (una mujer de 89 años) y Zavalla (una mujer de 89). Con estas cifras, la tasa de letalidad en el territorio es de 1,1%.



DUPLICACION DE CASOS

Según indicó el secretario de Salud, Jorge Prieto, al brindar el parte audiovisual diario, la variable a la que más le presta atención la cartera es la duplicación de casos. “¿Qué significa esto? Saber qué cantidad de casos se duplican y en cuánto tiempo”, sostuvo el funcionario. “¿Cómo impacta la variable en la vigilancia epidemiológica? Esto nos hace ver que la mejor forma de evitar la propagación viral tiene que ver con los cuidados y los autocuidados. Es la única forma en que podemos tratar de evitar la duplicación de casos en el número de días”, agregó Prieto. Por último, el representante de la cartera provincial fue empático con “el agobio”: “Sabemos que estamos agobiados, la pandemia traza varios escenarios que hacen a la excepcionalidad, que modificaron las estructuras, rutinas y formas de abordaje. Pero tenemos que seguir adelante”. Ante ello, Prieto insistió en que “la nueva realidad nos dice que tenemos que convivir en lo que hace a la prevención”. ¿Cómo? Con las indicaciones básicas indicadas durante todo este tiempo: uso de tapaboca (que es obligatorio), distanciamiento, respetar espacios entre las personas, lavado de manos frecuentemente y no compartir mates, té u otras bebidas.



EN LAS COLONIAS

Distintas localidades del departamento Las Colonias en las últimas horas confirmaron nuevos casos de coronavirus, que en algunos casos derivó en la suspensión de actividades que habían sido habilitadas en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio. Este domingo, Esperanza confirmó 13 casos nuevos, 20 resultados negativos, quedando pendiente de resultados 8 hisopados. Hay una persona internada, y 2 que ya tienen el alta médica. A la fecha, el total de personas aisladas en la ciudad son 270. Así es que, los casos confirmados en la ciudad, que a este momento están cursando la enfermedad son un total de 28, todos continúan evolucionando de manera favorable. En tanto, la Municipalidad de San Jerónimo Norte confirmó 3 casos positivos de COVID-19 en la ciudad, todos con nexo epidemiológico con casos positivos en otras localidades. “Se han activado los protocolos correspondientes para identificar y aislar a los contactos estrechos”, anunciaron autoridades locales en un comunicado. Por otro lado, la Comuna de Franck confirmó un nuevo caso de COVID-19 en la localidad, con nexo epidemiológico con un caso positivo de la misma localidad. Corresponde a un trabajador de la salud quien se encuentra en buen estado de salud. La institución en la cual trabaja activó los protocolos correspondientes para identificar y aislar a los contactos estrechos y las medidas de desinfección establecidas para dichos establecimientos. Además, el Comité de Emergencia de Humboldt confirmó el tercer caso de Covid-19 positivo en la localidad. Se trata de un paciente que no tiene nexo con los casos confirmados previamente. Desde el Ejecutivo local señalaron que el infectado se encuentran cumpliendo el aislamiento, controlados, con buena evolución clínica y respuesta favorable. “Los contactos estrechos están todos notificados, cumpliendo su aislamiento preventivo. Además, se incorporan 3 aislados por contacto estrecho con caso sospechoso de otra ciudad”, manifestaron autoridades del Comité de Salud de Humboldt. Ante esto, la Comuna de Humboldt resolvió, dada la situación de Emergencia Sanitaria actual, suspender por el término de una semana: oficios religiosos, actividades deportivas (clubes, fútbol 5 y gimnasios) concurrencia a bares y restaurantes. Por último, la Mesa de Salud de Pilar confirmó el primer caso de Covid-19 en esa localidad. “Se trata de un paciente que esta internado en la ciudad de Esperanza. Los contactos estrechos ya han sido notificados”, anunciaron las autoridades. Además resaltaron que quedan suspendidas las actividades y reuniones sociales, en viviendas o espacios verdes.