Espera un par de refuerzos Deportes 24 de agosto de 2020 Redacción Por COLÓN

El entrenador de Colón, Eduardo Domínguez, se mostró conforme con el plantel que tiene pero sin dudas que aún aguarda por la llegada de algunos refuerzos. Del 'Sabalero' se fueron Fernando Zuqui, Matías Frizler y Marcelo Estigarribia, todos pedidos por el DT para que se queden. No se pudo dar.

Es por ello que Domínguez quiere reforzar el medio campo. También se fue Guillermo Celis.

Trascendieron varios nombres, el primero de ellos el de Sebastián Pérez por quien Domínguez se mostró muy interesado. Sin embargo, por estas horas el volante colombiano estaría cerca de arreglar su llegada al Boavista de Portugal.

En los últimos días surgió la chance del uruguayo Martín Barrios Santos de 21 años cuyo pase pertenece a Racing de Montevideo. Aunque por ahora no existió ninguna oferta por parte de Colón.

La realidad indica que no hay ninguna cara nueva. No obstante el técnico sabalero aguarda ansioso la llegada de refuerzos. La prioridad es el volante central, pero además vería con buenos ojos, el arribo de otro mediocampista de características ofensivas para darse por satisfecho.