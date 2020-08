Gabriel Rodrigo con la pole en el GP de Estiria Deportes 23 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - PRENSA MOTOGP GABRIEL RODRIGO. Autor de la pole con la Honda del Kömmerling Gresini.

El argentino Gabriel Rodrigo (Honda), en una apretadísima clasificación, se quedó con la pole y partirá desde el mejor lugar en la carrera de Moto3 que se disputará en el Red Bull Ring de Spielberg, por el Gran Premio de Estiria.

En Moto2, el mejor registro fue para el español Aron Canet (Speed Up) y en MotoGP, fue el más veloz su compatriota Pol Espargaró (KTM).

Ayer se confirmó, en el trazado austríaco, que el múltiple campeón, Marc Márquez (Honda), no participará en el resto de la temporada 2020.

Así clasificaron ayer en las tres divisiones:

Moto3: 1° Gabriel Rodrigo (Honda), en 1m36s470; 2° Raúl Fernández (KTM) a 12 milésimas; 3° Tatsuki Suzuki (Honda) a 64: 4° Tony Arbolino (Honda) a 105 y 5° Celestino Vietti (KTM) a 175.

Moto2: 1° Aron Canet (Speed Up), en 1m28s787; 2° Jorge Martin (Kalex) a 118 milésimas; 3° Tetsuta Nagashima (Kalex) a 370; 4° Augusto Fernández (Kalex) a 381 y 5° Marco Bezzecchi (Kalex) a 390.

MotoGP: 1° Pol Espargaró (KTM), en 1m23s602; 2° Takaaki Nakagami (Honda) a 22 milésimas; 3° Johann Zarco (Ducati) a 52; 4° Joan Mir (Suzuki) a 98 y 5° Jack Miller (Ducati) a 120.

Cronograma: estos son los horarios para hoy, a las 06:00 Moto3; a las 07:20 Moto2 y a las 09:00 MotoGP (horarios de nuestro país).