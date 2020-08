Los Pumas trabajan y miran a Nueva Zelanda

El plantel comandado por Mario Ledesma cerró una nueva semana de trabajo en Casa Pumas, con la alegría de poder reencontrarse cara a cara tras meses de aislamiento y trabajos en casas y departamentos por videoconferencias.

Pero la sonrisa argentina esconde también un dejo de preocupación por lo que sucede en el otro rincón del mundo: el Gobierno de Nueva Zelanda todavía no autorizó la llegada de las delegaciones extranjeras para que se lleve a cabo el torneo internacional del hemisferio sur. Tras 102 días sin infecciones, en Auckland se detectaron cuatro casos de COVID-19 en una misma familia y por los contactos de los contagiados se conocieron más de 50 nuevos infectados.

Por eso, no sólo se vio suspendido el encuentro que debían jugar Blues y Crusaders en el Eden Park, por la última fecha del Super Rugby Aotearoa que consagró a los de Christchurch, sino que también se postergó el Interisland (Norte vs. Sur), que podría trasladarse a Wellington.

La capital neozelandesa entró nuevamente en fase de aislamiento y, en el plano político, la Primer Ministro Jacinda Ardern, reconocida internacionalmente por el manejo de la pandemia en su país, postergó al 17 de octubre las elecciones legislativas.

En este contexto, SANZAAR aguarda la autorización para poder anunciar de manera oficial el Rugby Championship en Nueva Zelanda, que fue el destino elegido. Una vez que esté el visto bueno, Los Pumas, Springboks y Wallabies podrán trasladarse y, cuarentena mediante, competir en la tierra de los All Blacks.

El torneo está programado entre el 5 de noviembre y el 12 de diciembre y los jugadores argentinos (y sudafricanos) que se encuentran en Europa quedarán liberados de sus clubes a partir del 18 de octubre, según la nueva disposición de World Rugby.



CAMBIOS EN EL STAFF

Martín Gaitán, que compartió staff del seleccionado bajo el mando de Mario Ledesma, dejará su función en Los Pumas y pasará a ocupar la tarea de Coordinador de Capacitación de la UAR.

En el seleccionado, el Negro cumplía la tarea de entrenar a los backs y se ocupaba de los lanzamientos de ataque, rol que ahora empezaría a ocupar Juan Fernández Miranda.

Tras la partida de Germán Fernández al rugby italiano, como Head Coach de Viadana, el puesto de Coordinador de Capacitación quedó libre en la UAR. Una función clave para el seleccionado argentino, que ahora estará a cargo de Martín Gaitán. Mientras Manasa Fernández Miranda, que se encuentra en stand by por el futuro incierto de Jaguares, podría tener funciones dentro del seleccionado.

Todo indica que el ex apertura de Hindú y de Los Pumas se sumaría al staff de Ledesma junto a su hermano Nicolás. Manasa sería el reemplazante de Gaitán para encargarse de los backs del seleccionado argentino y de los movimientos en ataque.