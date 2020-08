Respaldo de Djokovic Deportes 23 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Un día antes de que comience el Masters 1000 de Cincinnati, Novak Djokovic habló en conferencia de prensa y defendió a Guido Pella y Hugo Dellien, apartados del torneo por haber estado en contacto con su fisioterapeuta, Juan Manuel Galván, quien dio positivo de coronavirus.

"Verlos afuera de Cincinnati y lo más probable, también del US Open. Verlos en cuarentena a pesar de que tienen los tests negativos. Varios tests negativos en los últimos días", dijo el N°1 del mundo.

Djokovic explicó a qué se debe el malestar de los jugadores: "Fuimos informados por el jefe médico, de US Open, unas semanas atrás cuando tuvimos una conversación. Todos los jugadores. Preguntamos sobre esta situación en particular, en la que ahora están estos dos jugadores, y nos dijo sobre la manera de hacer el rastreo de contacto, la investigación que tiene que hacer el departamento de salud de Nueva York. Cómo se determina si estaban muy cerca o no estaban muy cerca, si iban a ser descalificados o no".