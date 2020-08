Schwartzman debuta en un Master 1000 distinto Deportes 23 de agosto de 2020 Redacción Por TENIS

FOTO ARCHIVO EL UNICO./ En singles será el representante argentino.

El tenista argentino Diego Schwartzman enfrentará hoy al noruego Casper Ruud por la ronda inicial del Masters 1000 de Cincinnati, que en forma excepcional se juega en Nueva York debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus que mantuvo el circuito interrumpido desde marzo. El "Peque" Schwartzman, ubicado en el puesto 13 del ranking mundial de la ATP, jugará este domingo ante Ruud (36), campeón en febrero pasado del Argentina Open, y si le gana su siguiente rival surgirá entre el estadounidense Reilly Opelka (39) y el sudafricano Cameron Norrie (77), surgido de la clasificación.

Los antecedentes de Schwartzman ante Ruud son muy favorables, puesto que lo venció las tres veces que se enfrentaron: Australia, Río de Janeiro y Hamburgo, siempre en 2018. El torneo, que se juega en el complejo ubicado en Flushing Meadows, en el barrio neoyorquino de Queen's, forma parte de la gira sobre superficie de cemento, repartirá premios por 4.674.780 dólares y tiene como máximo favorito al título al serbio Novak Djokovic (1), quien debutará directamente en la segunda ronda.

Djokovic enfrentará al vencedor del partido que animarán por la ronda inicial el estadounidense Tommy Paul (57) y el lituano Ricardas Berankis (72), proveniente de la clasificación, mientras que el segundo cabeza de serie es el austríaco Dominic Thiem (3), quien debutará en la segunda ronda frente al serbio Filip Krajinovic (32) o el italiano Salvatore Caruso (100), quien ingresó al cuadro principal tras atravesar la "qualy".

El defensor del título es el ruso Daniil Medvedev (5), recordando que Cincinnati mudado a Nueva York es la antesala del US Open, que se celebrará desde el 31 de agosto al 13 de septiembre en el mismo escenario.

El "Peque" Schwartzman no será el único argentino que hará su presentación este domingo, ya que en el cuadro de dobles masculino jugará el marplatense Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers, una dupla que conquistó este año dos títulos: Buenos Aires y Río de Jeneiro. Zeballos, cuarto en el ranking mundial de dobles, y Granollers (16), debutarán ante la dupla conformada por el indio Rohan Bopanna (36) y el canadiense Denis Shapovalov (44).

En el cuadro femenino del torneo que se jugará en forma paralela, la máxima favorita al título será la checa Karolina Pliskova (3) y la segunda cabeza de serie la estadounidense Sofía Kenin (4). Entre las damas habrá bajas significativas relacionadas al temor a la pandemia, entre las más salientes la australiana Ashleigh Barty, número uno del mundo, la rumana Simona Halep, segunda en el escalafón de la WTA y la canadiense Bianca Andreescu, quien además de no jugar en Cincinnati tampoco defenderá su título en el US Open, el que conquistó en 2019 cuando venció en la final nada menos que a la estadounidense Serena Williams, dueña de 23 títulos de Grand Slam.



WAWRINKA EN PRAGA

El tenista suizo Stan Wawrinka, ganador de tres títulos de Grand Slam y con una postura firme de no participar de la gira por los Estados Unidos que incluye el Masters 1000 de Cincinnati y el US Open, debido a la situación sanitaria que generó la pandemia de coronavirus, se consagró campeón del Challenger de Praga tras vencer en la final al ruso Aslan Karatsev por 7-6 (7-2) y 6-4.

Wawrinka, ubicado en el puesto 17 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 45 minutos para doblegar a Karatsev (263) y alzó el trofeo en Praga, un torneo que se jugó sobre superficie de polvo de ladrillo y repartió premios por 137.560 euros.