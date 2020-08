"Era una oportunidad que estaba buscando" Deportes 23 de agosto de 2020 Redacción Por Marco Borgnino manifestó al sitio oficial de Unión su satisfacción por tener la chance de jugar en Primera

FOTO ARCHIVO PASO ANTERIOR EN PRIMERA./ Con los mismos colores, en Estudiantes de La Plata.

Una de las primeras caras nuevas que tuvo Unión de Santa Fe con el objetivo puesto en la próxima temporada fue Marco Borgnino, quien arribó a préstamo procedente de Atlético de Rafaela tras un paso por Nacional, de la Segunda División de Portugal. El atacante rafaelino se sumó a Fernando Márquez, Nery Leyes (llegará en las próximas horas a Santa Fe) y Pablo Palacio como las nuevas caras para el equipo que conduce Juan Manuel Azconzábal.

Borgnino habló con el sitio oficial de la entidad santafesina sobre lo que significó su llegada al club y reveló de qué manera le puede ayudar al plantel, ya que se adapta a diferentes posiciones en la mitad de la cancha y en la ofensiva.

En cuanto a dónde lo tomó el inicio de la pandemia del coronavirus, reveló: "Me agarró en Portugal, en el club que estaba antes de venir. Nos manejábamos por Zoom con el grupo y llegué cerca de fines de mayo, comencé a trabajar con el plantel de Rafaela, que es el club al que pertenezco, hasta que surgió lo de Unión y venimos lo antes posible para comenzar la pretemporada".

Y agregó: "A todos nos tomó por sorpresa a todos, a los futbolistas y a los cuerpos técnicos, así que nos estamos adaptando de la mejor manera, el cuerpo técnico lo está llevando muy bien y vamos mejorando mucho con el correr de los entrenamientos".

También reveló cómo se dio su llegada a Unión y afirmó: "Mi representante me comunicó que Unión estaba interesado en mí y desde el primer momento que me lo dijo pusimos todas las energías para llegar acá. El plantel me recibió muy bien, son chicos buenos, el plantel parece un grupo muy bueno, estoy entrenando con solo un grupo, pero igualmente tengo una idea de lo que es, me recibieron muy bien y estoy muy cómodo".

E indicó: "Estoy muy contento de tener la posibilidad de volver a jugar en Primera, venía de jugar en la B con Atlético de Rafaela, con lo cual saltar a Primera nuevamente es una oportunidad que estaba buscando". Y sobre lo que le puede aportar a Unión, dijo: "Normalmente puedo jugar como volante por la izquierda o por derecha, no tengo inconvenientes, y lo puedo hacer como media punta o segundo delantero".