Nahuel Gallardo dio positivo Deportes 23 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El defensor de Defensa y Justicia Nahuel Gallardo, hijo de Marcelo, el entrenador de River, dio positivo de coronavirus y por ese motivo permanecía aislado del resto del plantel del "halcón". Si bien el club de Florencio Varela no lo confirmó oficialmente, ya le comunicó a Conmebol el positivo de Gallardo, dado que en un mes debe volver a competir en la Copa Libertadores.

No obstante, el próximo miércoles tanto Gallardo como otros integrantes del plantel volverán a ser testeados, para determinar el grado de la enfermedad y saber si puede retomar los entrenamientos. El lateral izquierdo de 22 años, presentó síntomas la semana pasada y el último chequeo ratificó que se había contagiado el virus Covid-19.

Nahuel Gallardo no vive con su padre Marcelo, quien sin embargo sabe lo que sucede con su hijo, por lo que salvo que el entrenador de River lo haya visitado en estos días, el riesgo de que haya contraído coronavirus es menor.



DOS REFUERZOS

Por otra parte, el club bonaerense informó -a través de sus redes sociales- que acordó con River la cesión de los jugadores Franco Paredes y Enzo Fernández, hasta diciembre de 2021. Ambos jugadores surgidos de la cantera "millonaria" firmaron el contrato con el club en el predio de Bosques, y se pusieron a las órdenes de Hernán Crespo para comenzar los entrenamientos.

Franco Paredes tiene 21 años, nació el 18 de marzo de 1999 en San Justo, provincia de Buenos Aires, y llegó a las categorías infantiles de River en el 2007, es marcador central, aunque también suele jugar como lateral derecho en la reserva, mientras que Enzo Fernández es volante y tiene 19 años, nació el 17 de enero de 2001 en San Martín.

Ambos jugadores debutaron en River en el encuentro que el conjunto de Núñez disputó en Quito ante Liga Deportiva Universitaria por la Copa Libertadores.