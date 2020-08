El 55% de los directores de RRHH dice que mantendrán sus espacios de oficinas

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19, Zonaprop y Bumeran, los portales online especializados en propiedades y en empleo de la empresa Navent, junto con la colaboración de Andrés Hatum, profesor en Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, realizaron una encuesta entre expertos en mercado inmobiliario, directores de Recursos Humanos (RRHH) y empleados que trabajan en oficinas para conocer cuáles son las expectativas que los distintos grupos tienen acerca del impacto producido por la coyuntura, tanto en la distribución de los espacios de las oficinas, como en la disposición de las áreas de trabajo. Esta pesquisa se llevó a cabo simultáneamente en Argentina, Chile, Perú, México, Panamá y Ecuador.

El 75,7% de los especialistas argentinos en recursos humanos respondió que no cree que cuando se levante el aislamiento obligatorio la vuelta a la oficina sea inmediata. Similar porcentaje de respuesta ofrecieron los especialistas de RRHH de Chile, Perú, Panamá y Ecuador.

Con respecto a la distribución de las oficinas al momento de volver, la mayoría (51,5%) de los líderes de RRHH argentinos consideró que estas cambiarán. De todos modos, un porcentaje no menor (33,1%) considera que ese cambio será solo momentáneo. Este tipo de respuesta se mantuvo con porcentajes similares en Chile, Perú, Panamá y Ecuador.

Al momento de dar su opinión acerca de si consideran que cambiarán las oficinas a partir del Covid-19, la mayoría de las inmobiliarias y desarrolladores (67,6%) argentinos declaró que sí, proporción similar de respuesta se obtuvo en México, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. De todos modos, tanto en Argentina (29,7%) como en el resto de los países (México: 24,6%, Brasil: 16%, Perú: 29,4%, Ecuador: 18,5% y Panamá: 10%) un porcentaje relevante se inclinó por opinar que el cambio existirá, pero será momentáneo.

En base a los resultados, Andrés Hatum, profesor en Management y Organización en la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, reflexionó: "El radio pasillo y el tener a la gente aglomerada en la oficina como factor de poder sea cae. El líder va a tener que revaluar cómo sustentar su poder a la distancia”. Asimismo, afirmó: "El home office vino para quedarse. Los líderes post pandemia van a tener que cambiar sus paradigmas de control al de confianza; sin miedo a delegar".

Por otra parte, los especialistas en RRHH que respondieron acerca de los cambios en las oficinas, plantearon que habrá que rediseñar los ingresos, las recepciones y los lugares comunes para mantener la distancia (56,4%) y que hay oficinas donde el personal solía trabajar a una distancia menor a la recomendada, pero que se deberá hacer una redistribución para poder respetarla (43,6%).

Con respecto a la reconfiguración de espacios en un futuro cercano, la mayor parte (55,6%) de los especialistas en recursos humanos de la Argentina comentó que mantendrán las mismas oficinas que tuvieron siempre, el 34,7% declaró que contarán con menos oficinas que las que tenían, ya que la mayoría del personal trabajará desde su casa y/ o por turnos, y un 9,9% indicó que buscarán nuevos espacios de oficinas para distribuir al personal.

Si se analiza más en detalle sobre qué empresas respondieron que mantendrían sus espacios de oficinas, concentrarán sus espacios o se mantendrán iguales: es interesante destacar que la mayoría (65,2%) de quienes respondieron en representación de las empresas más chicas (de hasta 250 empleados) reconoció que mantendrán los espacios de oficinas, mientras que aquellos que respondieron en nombre de empresas de mayor envergadura y de más de 250 empleados en su mayoría (62%) manifestó que concentrará los espacios de oficinas.

Desde el punto de vista inmobiliario, la visión de los especialistas argentinos difiere de la de los líderes de RRHH, ya que la mayoría de los expertos inmobiliarios (66,7%) observó que las empresas concentrarán sus espacios de trabajo con menos oficinas que las que tenían anteriormente, debido a que la mayoría del personal trabajará desde su casa y/ o por turnos. En el resto de los países encuestados (México, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá) el mayor porcentaje de respuestas fue similar al de Argentina. Por otra parte, en Argentina, el 19,4% afirmó que las empresas mantendrían los mismos espacios de oficinas. Finalmente, con el 13,9% de las respuestas, los especialistas declararon que las organizaciones buscarán nuevos espacios de oficinas para distribuir al personal. Esta situación difiere del resto de los países, ya que esta última opción fue más elegida en México, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.

Los especialistas inmobiliarios plantearon su opinión acerca de donde se implementarán los principales cambios: el 50,9% manifestó que sólo en las oficinas donde el personal solía trabajar a una distancia menor a la recomendada y, por lo tanto, se deberá generar una redistribución de los lugares. Un 25% señaló que los cambios se implementarán en cada uno de los espacios y se modificará completamente el layout y un 24,1% mencionó que, principalmente, se transformarán las áreas comunes a todos los empleados. En el resto de los países que formaron parte de la encuesta, el mayor porcentaje de respuestas también tuvo que ver con modificar las oficinas en sí por la falta de distancia recomendada.

Por otra parte, cuando se esboza la consulta acerca del retorno a las oficinas, el 36,6% de los especialistas en recursos humanos planea implementar el home office para disminuir la cantidad de gente presente en la oficina; el 29,7% asegura que cambiarán la distribución de los trabajadores en el espacio y en relación al mobiliario, el 19,8% buscará asignar turnos a los trabajadores para que puedan asistir en diferentes días y no se aglomeren, el 7,9% ocupará nuevos espacios en otras oficinas para disminuir la cantidad de gente en un solo lugar; el 5% asegura que la compañía en la que trabaja tiene más de una sede, por lo tanto, redistribuirán la gente de manera más equilibrada para evitar acumulación y un 1% manifestó que buscará oficinas en áreas no céntricas para evitar las zonas muy concurridas.

Asimismo, la mayoría de los líderes en RRHH consultados de los países participantes (Argentina: 81,2%; Chile: 60%, Perú: 83,3%, Panamá: 75% y Ecuador 83,3%) aseguró que no generarán algún programa de apoyo para quienes trabajen desde su hogar.

Al momento de abordar lo que ya se ha difundido como la nueva normalidad, el 54,5% de los encargados de RRHH considera que se mantendrá una alternancia entre asistir a la oficina y trabajar remotamente, un 20,8% cree que un mayor porcentaje de compañías optará por el Home Office como forma de trabajo permanente, un 7,9% explica que según el rubro, se adaptarán los espacios laborales para que los trabajadores puedan continuar asistiendo, un 6,9% piensa en dinámicas de trabajo más flexibles (por objetivos y no por cumplimiento de horarios), un 5,9% opina que la implementación del trabajo remoto será momentánea por la coyuntura, pero no permanecerá como modalidad de trabajo y un 4% mencionó la implementación de turnos rotativos para evitar grandes cantidades de gente.

Por último, si se plantea como serán las oficinas del futuro, el 57,1% de los expertos en el rubro inmobiliario argentinos menciona la potenciación de los espacios de coworking por la posibilidad de home office y los horarios flexibles en las empresas que permanecerán, incluso, después de la pandemia. Este tipo de contestación, también con mayoría de porcentaje de respuestas se replicó en México, Brasil, Perú Ecuador y Panamá. Además, en Argentina un 24,2% declaró que, momentáneamente, crecerá el trabajo a distancia en la mayoría de las empresas, pero, una vez que finalice esta situación, los espacios de trabajo permanecerán sin cambios, un 14,3% planteó que las compañías ampliarán los espacios de oficinas para redistribuir al personal y sólo un 4,4% habló del retorno de los cubículos individuales/ boxes.