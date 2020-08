Soltando pesos Suplemento Economía 23 de agosto de 2020 Por Guillermo Briggiler El actual cepo cambiario no detiene la suba de precios. Los agentes económicos, frente a la pérdida del valor del peso y la imposibilidad de adquirir dólar a precio oficial, se refugian en otros activos. De alguna manera, se volvió a la era del trueque.

Cuando un barco hace agua o un avión pierde altura, lo que se hace es alivianar la nave, para tratar de sobrevivir soltando peso. Es lo mismo que hace la población hoy, suelta los pesos, huye de nuestra moneda para tratar de sobrevivir y proteger lo que con sacrificio consiguió.

El dinero, para ser considerado tal, debe cumplir con algunas características, entre ellas encontramos una que es la que nos interesa, la moneda como “depósito de valor”. Es decir, la característica que hace que no pierda su valor por el mero transcurso del tiempo. De manera que si decidimos postergar un consumo, éste nos cueste lo mismo, medido en dicha moneda, ahora o en el futuro. Postergar un consumo es sinónimo de ahorrar. Esto no está ocurriendo con el peso, por el proceso que conocemos como inflación, el cual se genera por exceso de pesos emitidos, manteniendo constantes el stock de bienes de una economía, tal cual lo graficamos y justificamos, en columnas anteriores.

Cuando hay inflación, suben todos los precios de la economía, entre ellos el dólar, por lo que la suba del tipo de cambio es consecuencia y no causa de esta. Eso se demuestra también con el actual cepo cambiario que no detiene la suba de precios, ni la huida del peso. Escuchamos también que faltan dólares en el mercado, pero lo que ocurre es que faltan dólares al precio oficial de $75, donde el único que ofrece a ese precio es el BCRA, pero si uno quiere comprar en el mercado libre, ya sea blue o las distintas versiones del dólar bolsa, consigue a $135 sin inconvenientes y son muchos y variados los oferentes.

Acá podemos observar, como los agentes económicos, frente a la pérdida del valor del peso y la imposibilidad de adquirir dólar a precio oficial, se refugian en otros activos, ya que, al menos en un régimen democrático, no se puede controlar todo. Comerciantes que antes de vender sus productos, se aseguran que el proveedor les envíe otro igual, aún a costa de perder ventas. Otros que llenan sus depósitos de mercadería, en lugar de tener liquides en sus cuentas bancarias para aprovechar ofertas y hacer mejores negocios, perjudicando al sistema crediticio entero. Productores ganaderos que retienen o venden terneros con precios que no tuvieron históricamente, superando el 40% del valor por kg del animal terminado, lo cual a corto plazo complica pero a largo favorecerá a la cadena por un aumento de stock. Y productores agrícolas que almacenan en silo bolsas su producción, cambian por soja por maquinarias, semillas, gas oil, camionetas, agroquímicos o fertilizantes.

La pérdida del peso como “depósito de valor” hace que nadie cambie un activo por dinero, quien compra algún bien y recibe dinero, rápidamente compra otro producto, por eso vemos en algunos indicadores que suben las ventas y el consumo con distintos medios, como por ejemplo tarjeta de crédito. Se cambia activos por otros activos, como que se volvió a la era del trueque, la que fuera evolucionada con el dinero y sus características superadoras, hoy perdidas por nuestra moneda.



