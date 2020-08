Justicia por mi hijo Carta de Lectores 23 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El motivo de esta carta es dar mi punto de vista sobre los hechos ocurridos en la ciudad, durante estos últimos días.

Yo soy el padre de Ezequiel, uno de los jóvenes detenidos por supuesta extorsión, privación de libertad y amenazas.

Él fue contactado por un profesional de la salud, que le solicitó un préstamo para poder invertir en insumos médicos destinados a cubrir demandas propias de la pandemia. Dicho préstamo debía ser en dólares, ya que eran insumos importados. Este señor, del cual hoy no se sabe su paradero, nunca saldó su deuda. Aclarando que, los damnificados son muchos ciudadanos de Rafaela, no sólo mi hijo.

Ezequiel, fue despojado de sus ahorros y naturalmente los reclamó. Quiero aclarar que él, al igual que muchos trabajadores, se levanta todos los días a las 5 de la madrugada para cumplir con sus obligaciones. Por ello, puedo dar fe de que el dinero que prestó lo obtuvo a base de su esfuerzo.

Hoy, mi hijo sigue detenido, con todo el dolor que eso implica para nuestra familia y amigos, que por suerte son muchos y lo están apoyando.

Quienes nos conocen, saben que somos personas trabajadoras que todo lo que hemos conseguido fue a base de sacrificio. Y por ello nos duele escuchar las injurias y acusaciones que pesan sobre Ezequiel y los otros dos detenidos.

Yo no pido seguridad para mi familia, no la necesitamos, estamos tranquilos con lo que hacemos y lo que somos.

Hoy quiero pedir justicia por mi hijo y sus dos compañeros.



