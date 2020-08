Ferrero: “no es bueno que haya una restricción de actividades económicas”

Al analizar este contexto complejo generado por la aparición de casos positivos de coronavirus en Rafaela y localidades cercanas, -y en algún punto el impacto que tuvo en el sector productivo-, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, Andrés Ferrero reflexionó acerca de lo sucedido: “se pierde el foco en que detrás de esto que nos sucede con la pandemia quienes están son los seres humanos; la enfermedad ha tomado una dimensión que es muy superior a un tema de salud, es un tema tabú y fetiche con el que se justifican un montón de cosas y con el que florecen distorsiones. El grado de psicosis que sucedió en Rafaela esta semana que pasó es enorme”.

Asimismo el dirigente manifestó que “a nuestro humilde entender, con esta enfermedad hay cosas que hay que tratar de evitar. Primero estigmatizar o exponer culpables, o buscar chivos expiatorios. Tampoco nos parece correcto judicializar o criminalizar. El trabajo que hay que desplegar es el de concientización. No se puede bajar los brazos en este punto. Es lo que trabajamos permanentemente con nuestra gente, porque equivocar se puede equivocar cualquiera, y quien esté libre de culpa que tire la primera piedra."

Desde otro lugar, cuando se trata de procesos largos como los que presupone una pandemia y con amplio impacto social, siempre ocurren relajamientos. “Es una constante viéndolo desde distintas perspectivas históricas. Cuando en el mundo las restricciones fueron severas miremos lo que sucedió”. Y agregó: “Hay un tema adicional a resolver. Puede haber un problema de cumplimiento de normas. Pero la diversidad y contradicción de las mismas también debe corregirse”.

El presidente del CCIRR sostuvo que “lo peor que nos puede pasar hoy en la ciudad es que haya una restricción de las actividades económicas. Me parece que es no entender la experiencia que hemos ganado en todo este tiempo. Hay muchos emprendimientos y empresas que no podrán volver a empezar. No podemos agravar esta situación”.

Además resaltó que “hoy tenés zonas del país que están mucho más delicadas en su status sanitario que Rafaela. Ir a trabajar a las mismas, puede implicar restricciones a la libertad injustificadas y atentatoria con los derechos personales. Son muchos los que lo han padecido. ¿Cómo es posible que en 150 días no se hayan podido generar normas provinciales y locales comunes?

Volviendo al tema local, manifestó: “sin dudas que esta semana ha tenido efectos no deseados en lo que se refiere a la crisis sanitaria. Pero hay que replantear la situación y volver a generar un fuerte compromiso de todos, sin afectar derechos ni generar imputaciones”, enfatizó Ferrero.