El Municipio retira 40 vehículos abandonados en la vía pública Locales 23 de agosto de 2020 Redacción Por A través de los controles en los distintos barrios, se identificaron 162 rodados y se procedió a notificar a sus propietarios. Para los casos que no respondieron a la notificación, se labró el acta correspondiente y se retiró el vehículo. Es uno de los pedidos que surgió de los foros de seguridad barrial.

La Municipalidad de Rafaela se encuentra retirando 40 vehículos abandonados en la vía pública con el objetivo de trabajar en la prevención y mantener la higiene de la ciudad. Esta es una de las acciones que surgió en el marco de los foros de seguridad que se desarrollaron en todos los barrios. En estos espacios participaron representantes de Policía de la Unidad Regional V, la Guardia Urbana Rafaelina, Protección Vial y Comunitaria junto a funcionarios provinciales y municipales.

Cabe destacar que, en función de este pedido, desde el 19 de junio, el Área de Vecinales en conjunto con Protección Vial y Comunitaria, desarrolla los controles pertinentes para detectar estos rodados. Hasta la fecha, fueron identificados 162 autos y se notificó a sus propietarios. Cuando el retiro no se realiza, el Municipio se ocupa de llevarlo a cabo y labrar las actas correspondientes.

Estas actuaciones están contempladas en el Código de Tránsito que establece el labrado del acta de emplazamiento, con plazo de cinco días corridos, bajo apercibimiento de la retención preventiva de la unidad por parte de personal municipal.

Vencido el plazo y sin que los vehículos fuesen removidos, se procede a su retiro y colocación en los depósitos municipales. Cumplida la acción, intervienen los Juzgados Municipales de Faltas.



PARA INVESTIGACION

En el marco de las acciones coordinadas que desarrollan en forma conjunta la Municipalidad de Rafaela y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la mañana del viernes viernes se procedió a hacer entrega a la institución provincial, de tres motocicletas que fueron retenidas oportunamente, en distintos operativos de tránsito. Dos de las motos fueron verificadas en conjunto y se observaron irregularidades, por lo que contaban con pedido de secuestro. Asimismo, también se procedió a la entrega de una tercera motocicleta retenida el fin de semana pasado. En este caso, el número del motor estaba limado y contenía partes de distintos vehículos; es decir, escape, bloque y llantas de distintas marcas.

Por otro lado, una cuarta moto permanecerá en los depósitos municipales hasta tanto se descubra el motivo por el cual contaba con la patente de otra. Dicha patente no se correspondía con el modelo de motocicleta ya que ésta era de un año donde ese modelo aún no había comenzado a fabricarse. Es importante remarcar estas retenciones se llevan adelante a través de operativos que lleva adelante Protección Vial y Comunitaria de la Municipalidad.