“Hay que entender que no son dos ciudades distintas, la ciudad económica y la de la salud” Locales 23 de agosto de 2020 Redacción Por La extensión en el tiempo de las restricciones a partir de la pandemia y de la emergencia sanitaria que esta supone, llevó a la sociedad a revelarse y a incumplir sistemáticamente las medidas dispuestas, sobre todo en el ámbito afectivo. La aparición de casos en Rafaela hoy presenta un nuevo desafío respecto a la responsabilidad individual y social.

FOTO ARCHIVO SANDRA CAPELLO. La infectóloga rafaelina analizó la evolución de la pandemia en nuestro medio.

La pandemia y sus diferentes fases revisten para la población desafíos enormes, que como sociedad muchas veces nos superan. Los cuestionamientos ante las prohibiciones son muchos, poniendo como argumentos el atropello a las libertades individuales, pero por otro lado al escuchar a quienes forman parte del sistema de salud, es absurdo enfrentar la economía con lo sanitario.

Por estos días en Rafaela se dirime este tipo de cuestiones a partir de la aparición de casos positivos de coronavirus y el temor por parte de la población al retroceso de fase.

En el programa “El otro lado de la pandemia” que se emite por el canal Next Tv, la infectóloga Sandra Capello señaló que “cuando se detecta un caso positivo se le pregunta a esa persona si viajó, cuáles fueron sus actividades y contactos para poder hacer el nexo epidemiológico.Todo esto nos lleva a pensar respecto a porqué si no se podía viajar y si las recomendaciones eran evitar ir a zonas de circulación comunitaria mucha gente lo hizo. Por supuesto que hay otras que viajaron por razones laborales o de salud, pero están aquellas que lo hicieron por cuestiones sociales totalmente evitables. Cuándo uno empieza a su vez a preguntar respecto a con qué personas estuvieron 48 horas antes de la aparición de los síntomas, y otra vez nos preguntamos, pero si las reuniones familiares o afectivas están prohibidas”. Y agregó: “por eso ante este panorama debemos aislar a muchas personas en la ciudad, entonces nos hace plantearnos hasta dónde la gente respeta los decretos tanto nacionales como provinciales”.

“Yo creo que hay que profundizar el concepto de responsabilidad ciudadana y lo que decimos siempre, que ante todo este es un problema de salud pública”, dijo la Dra. Capello.

En tanto la profesional analizó lo que ocurre hoy en Rafaela con un alto nivel de flexibilización de las actividades: “hay que entender que no son dos ciudades distintas la ciudad económica y la ciudad de la salud; la ciudad ganó mucho porque tiene prácticamente todas las actividades funcionando, pero no tiene una actitud responsable para cuidar estas actividades. Es lo mismo que sucedía con el dengue cuando nos pedían la fumigación pero no limpiaban los patios y acá es lo mismo, pedían flexibilizar, poder salir y se logró porque se pudo disminuir el número de casos, pero no se sostuvo el distanciamiento y no se cumple la suspensión de las reuniones sociales”, afirmó.



"EN LOS ENCUENTROS FAMILIARES

NADIE CUMPLE EL PROTOCOLO"

La infectóloga hizo hincapié en los argumentos por los que se prohíben los encuentros afectivos o familiares en domicilios particulares, señalando que “yo voy a trabajar y cumplo el protocolo, uso el barbijo, la máscara, me higienizo las manos y el lugar donde cada uno trabaja obliga a que ese protocolo se cumpla. En la reunión social dejan el barbijo de lado, no se mantiene el distanciamiento y por lo general son muchas personas hablando todas a la vez, lo que genera una nube de gotitas que hace que si hay una persona positiva el virus se mantenga suspendido en el aire y se haga muy fácil el contagio; es por eso que se prohíben las reuniones familiares o afectivas”.