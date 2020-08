No hubo nuevos casos en la ciudad, pero ya son 118 los rafaelinos aislados

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia, en su habitual reporte epidemiológico, no informó este sábado, hasta la hora 17, nuevos casos de coronavirus en la ciudad, con lo cuál siguen siendo 8 los contagios (7 hombres y 1 mujer) que se produjeron desde el pasado lunes 17 de agosto hasta este domingo. En dicha conferencia de prensa que se celebró a través de Facebook Live, estuvieron presentes Sandra Capello, infectóloga, y Miriam Villafañe, secretaria de Desarrollo Humano del municipio. "Queremos comunicar que al día de la fecha, hasta las 17 horas, no se registran nuevos casos de COVID-19 en Rafaela. Desde el comienzo de la pandemia, tenemos un total de 29 casos, de los cuáles 8 se encuentran activos, recordando que en las últimas horas del viernes se confirmaron 3 casos más. Además, tenemos 20 recuperados y un fallecido. Actualmente, se encuentran internadas dos personas en el Hospital local, de las cuáles una no pertenece a la ciudad (de Lehmann) y la restante sí es oriunda de Rafaela. Dicha persona se encuentra internada de modo preventivo a raíz de sus múltiples comorbilidades. Todos los contactos de estos 8 casos activos, que al día de la fecha son 118 (hasta ayer eran 92), se encuentran aislados en sus domicilios en perfecto estado de salud cumpliendo el aislamiento obligatorio, y asintomáticos. Recordemos que sigue vigente el decreto de la suspensión de las reuniones familiares y afectivas volvemos a hacer hincapié en cumplir las recomendaciones sanitarias, como el distanciamiento social, el lavado de manos, la utilización de barbijos en todos los espacios, ya sean abiertos o cerrados, y compartir objetos lo menos posible". Cabe consignar que hasta el momento se detectaron 32 casos en el Departamento Castellanos, ya que se contabiliza uno en las localidades de María Juana, Lehmann y Plaza Clucellas.

Por otro lado, Villafañe destacó que "en este mes de agosto nos encontramos celebrando el mes de las infancias y creemos que podemos reforzar las recomendaciones que estamos brindando en estos días. Sabemos que muchas veces, celebrar es a través de un festejo donde las personas se encontraban en un espacio público, ya sea en una plaza o en un parque, en una institución para celebrar el día del niño y hoy no lo podemos hacer. Por eso, invitamos a todos los rafaelinos y rafaelinas a colaborar en este momento, donde necesitamos que los chicos sigan celebrando pero en sus domicilios a través de juegos y de distintas actividades que estamos ofreciendo desde el programa municipal que se llama 'Pido Gancho' para seguir celebrando el mes de las infancias. Todos podemos colaborar desde la responsabilidad y apelamos a cada uno de los ciudadanos, en este fin de semana, a evitar que concurran a esos espacios públicos. También le recordamos a las instituciones que trabajan con la población de niños y niñas que si tienen intención de realizar una actividad relacionada al mes de las infancias, por favor que colaboren con el cumplimiento de los protocolos, ya que toda actividad puede ser causa de contagio. Aprovechemos estos días para poder, desde casa, jugar y escuchar a nuestros niños. ya que estamos atravesando tiempos muy convulsionados y nerviosos".



GIECO PRESENTO

LA RENUNCIA

El portal web de Radio Rafaela informó que en el día de ayer -por el viernes-, el Director Provincial de Discapacidad del Gobierno de la Provincia Marcelo Gieco, puso a disposición de las autoridades provinciales su renuncia, luego de conocerse que el pasado fin de semana personas de su entorno pasaron por su domicilio a saludarlo con motivo de su cumpleaños. Recordemos que el gobierno de la Provincia de Santa Fe extendió hasta el 30 de agosto la prohibición de eventos sociales o familiares. Marcelo Gieco, había asumido su cargo el pasado 10 de diciembre y en los meses que duró su gestión hizo gala de su compromiso y capacidad de gestión en el área de discapacidad a la que dedicó gran parte de su trayectoria profesional. En diálogo con Radio Rafaela, el kinesiólogo confirmó su renuncia al cargo y señaló que tomó la decisión «luego de sufrir un injusto embate en las redes sociales, que no solo dañaron a mi persona sino también a todo mi entorno familiar y laboral». «Soy una persona sin familia, no tengo padres, no tengo hermanos, ni hijos, comparto mi vida con mis perros y con amigos que son la familia que elegí para mi vida, quienes, a raíz de mi cumpleaños pasaron por casa a saludarme, sin pensar que tal situación podría generar consecuencias, por la presencia de una persona que días después fue confirmada positiva». «Lejos estuvo en mi la intención de incumplir las normas, sin embargo a pesar de ello, durante estos días he sido víctima de las peores acusaciones. Seguramente cuando pase esta pandemia recordaremos que tal vez lo peor que ella nos dejó, además de las personas fallecidas, es el infierno del señalamiento mezquino a aquellos que cursaron la enfermedad o estuvieron en contacto sin saberlo, con alguien que la cursó, como es mi caso»

Quebrado por la situación que le toca atravesar, Gieco expresó su agradecimiento al Gobernador Omar Perotti y a todas las autoridades provinciales con las que les tocó trabajar por la oportunidad brindada y por el acompañamiento permanente a lo largo de su gestión y muy especialmente, a la Ministra Sonia Martorano, a la Jefa del Gabinete de Salud Patricia Vallina, al Secretario de Salud Jorge Prietto y al Subsecretario de Inclusión Patricio Huerga. También extendió su agradecimiento a todo el personal a su cargo en la Dirección de Inclusión y a todas las personas que desde muchas asociaciones luchan a diario desde distintas ciudades y pueblos de la Provincia por los discapacitados y discapacitadas.

Y finalizó subrayando que, » el amor por las personas con discapacidad y los animales indefensos son el motor que guía mi vida desde hace muchos años, y por ellos seguiré trabajando en el lugar que me toque hacerlo»