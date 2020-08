Otra cifra récord con 295 casos y 3 muertes Locales 23 de agosto de 2020 Redacción Por Rosario sumó 165 nuevos infectados, mientras que también se registraron más contagios en localidades cercanas a Rafaela, como Humboldt, Esperanza, la capital provincial y sus alrededores.

FOTO PRENSA GOBERNACION PROGRAMA. Se buscaron contagios en barrios vulnerables de Santa Fe y Rosario.

Este enemigo letal y silencioso que tenemos dando vueltas en el planeta casi un año continúa haciendo estragos en el país y en la Provincia de Santa Fe. Es que su avance en nuestro territorio es cada vez más veloz y notorio, a tal punto que este sábado, volvió a registrarse otra jornada récord de contagios diarios de coronavirus con 295 nuevos infectados, dejando atrás los 289 del pasado jueves, de acuerdo al reporte brindado anoche por el Ministerio de Salud. Con esta elevada cifra de casos, ahora la bota santafesina registra 4.607 contagios desde el inicio de la pandemia. Para colmo de males, continúan sumándose también más víctimas fatales, ya que ayer se confirmaron otros 3 decesos para un total de 51 fallecimientos en el territorio.

De esos nuevos casos, muchos se reportaron en regiones cercanas a Rafaela. Es decir, 11 pertenecen a la ciudad de Santa Fe, en tanto que se reportaron 7 en Santo Tomé, 5 en Laguna Paiva, y 3 casos Sauce Viejo y Coronda. Además hubo 2 en Recreo, y 1 en Humboldt, Esperanza, Pueblo Irigoyen, Videla y San Javier.

En tanto, Rosario sumó 165 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que constituye un nuevo y duro récord de contagios desde que el virus ingresó al país. Con estos registros, los infectados en la ciudad ascendieron a 2.118, de acuerdo a datos publicados por La Capital. Rosario suma así 2.118 casos en los últimos 25 días, lo que marca que la curva de contagios se está acelerando, que es algo que los especialistas de la cartera de salud provincial y municipal vienen advirtiendo. De continuar esta tendencia, las autoridades sanitarias no descartan la posibilidad de regresar a la fase 1.

También hubo confirmaciones de positivos de COVID-19 en Soldini, con 14 casos, 11 en San Lorenzo, 9 en Casilda, 5 en Funes, Villa Gobernador Gálvez, Fray Luis Beltrán y Pujato, 4 en Firmat, Pérez y Capitán Bermúdez, 3 en Las Rosas, Villa Constitución y Venado Tuerto, 2 en Bombal, Avellaneda, Villa Ocampo y Granadero Baigorria, y 1 en Las Parejas, Sanford, Fighiera, Ibarlucea, Desvío Arijón, Monje, Carcarañá y Puerto General San Martín.

Dado el volumen de casos confirmados al momento del corte para el parte, no se informan los datos epidemiológicos, al continuarse con la investigación de los mismos.

Por otro lado, 46 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, 22 de ellos con asistencia respiratoria mecánica y 24 sin esa situación. En tanto, 140 pacientes se encuentran internados en sala general y los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. El dato positivo es que hasta la fecha hay un total de 3.073 pacientes recuperados, según se resaltó. A su vez, desde el inicio de la pandemia en la provincia se registraron 33.441 notificaciones de las cuales 27.218 fueron descartadas.



51 MUERTES

La otra curva que asciende en Santa Fe es la de las muertes, ya que ayer las autoridades sanitarias informaron el fallecimiento de otras 3 personas por coronavirus, dos en Rosario y uno en Casilda, con lo que el total de víctimas fatales por la enfermedad desde el inicio de la pandemia se elevó a 51 (uno en Rafaela). Según detalló el organismo oficial, los fallecidos en Rosario son un hombre de 68 años con comorbilidades quien se encontraba internado desde el 3 de agosto en una institución privada de esta ciudad. El restante es otro varón de 56 años que permanecía internado desde el 19 de agosto en un sanatorio privado. En tanto, la ciudad de Casilda sumó su víctima número 14 por coronavirus. Salud provincial indicó en su parte que una mujer de 87 años dejó de existir en el día de ayer. La paciente presentaba numerosas comorbilidades y se encontraba internada desde el 20 de agosto. El viernes, en esa ciudad cabecera del departamento Caseros, se reportaron otros tres fallecimientos, lo que la posiciona como una de las ciudades con mayor letalidad en el territorio santafesino.



PLAN DETECTAR

La provincia realizó la búsqueda territorial y activa de casos de COVID-19 en dos barrios vulnerables de las regiones de Salud Santa Fe y Rosario: Yapeyú y Casiano Casas, respectivamente. Estas intervenciones –que ya se desplegaron en estos barrios en otras oportunidades–, se produjeron en el marco de la estrategia nacional que propone el Plan DetecAR (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio Argentino). Al respecto, el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, explicó que “ante el aumento de casos en el gran Santa Fe y el gran Rosario debemos seguir realizando búsquedas territoriales activas para llegar a tiempo, previniendo, identificando, conteniendo y asistiendo. Por eso los barrios vuelven a visitar y recorrer”. “Estamos en un momento crítico de duplicación de casos y tenemos que profundizar la detección de manera proactiva, por todos los frentes posibles”, profundizó el secretario de Salud.

El operativo –que se realiza barrio por barrio buscando casos sospechosos o positivos de COVID– en Yapeyú duró dos días, culminó este viernes y abarcó la totalidad de esa área. Allí se tomaron 18 muestras para hisopar, de las cuales cuatro dieron positivo este jueves; las otras 14 fueron tomadas este viernes, están pendientes de procesar y sus resultados estarán en las próximas horas. Mientras, en Casiano Casas, se realizó el miércoles, duró un día y se hisoparon 20 personas, de las cuales seis dieron resultados de laboratorio positivo. Sobre el operativo en Yapeyú, el coordinador de Primer y Segundo Nivel de Atención de la región Santa Fe de Salud, Martín Campi, explicó que “se instalaron dos puestos sanitarios en lugares estratégicos del barrio para atender la demanda espontánea de la gente, Además se recorrieron todas las manzanas que comprende la zona”. “Como resultado de ello se tomaron cuatro muestras que dieron resultado negativo; y otras 14 que están pendientes de procesar y cuyos resultados estarán en las próximas horas”, precisó Campi. Además, Campi explicó que “esta vez la modalidad fue recorrer casa por casa y, al mismo tiempo, permitir que los vecinos consultaran espontáneamente, de modo tal de asegurar una mayor cobertura”.

Por su parte, desde la región Rosario de Salud precisaron que se realizó el rastreo, casa por casa y preventivamente, en un radio de seis manzanas de Casiano Casas. El operativo se desplegó alrededor de 4 casos previamente identificados de COVID positivo; que ya estaban geolocalizados y bajo tratamiento, pero que no tenían nexo epidemiológico establecido.

Eso implicó visitar 266 domicilios en los que se encontraron a 113 mayores de 60 años, de los cuales 97 presentan factores de riesgo por tener comorbilidades, de modo que están ahora bajo estudio y vigilancia. Además, se entrevistaron a 59 familias pero que resultaron no estar en condiciones de aislamiento domiciliario. Se realizaron 20 hisopados, de los cuales seis dieron positivo.