Gran presencia de nuestro básquet en Las Gigantes Deportes 22 de agosto de 2020

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO REFERENTE./ Meli Gretter, emblema del seleccionado femenino. SE PROYECTAN./ Candela Gentinetta y Lucía Operto. GISEL VILLARRUEL SUNCHALENSES./ Lara Tribouley y Milagros Maza.

Melisa Gretter (ex jugadora de Ben Hur y actualmente en Estudiantes de Madrid), Candela Gentinetta (ex Ben Hur y ahora en Berazategui), Lucía Operto (ex Ben Hur y próximamente en Murray State del básquet universitario de Estados Unidos) y Gisel Villarruel (ex Libertad de Sunchales y actualmente en Vicenza de Italia), son parte de la preselección mayor que está comenzando a armar el nuevo entrenador Gregorio Martínez. Además, Lara Tribouley y Milagros Maza, jugadoras de Libertad de Sunchales, integran la preselección U18 que podría tener competencia a fin de año si la pandemia del Covid 19 lo permite.

Ni bien asumió, el nuevo head coach de los seleccionados femeninos puso rápidamente manos a la obra en dos frentes. “Empezamos con lo urgente”, aclaró el DT multicampeón con el femenino de Unión Florida que, en las últimas tres temporadas, dirigió a Obras en la Liga Nacional masculina.

Lo primero fue armar una preselección de U18 para comenzar a trabajar teniendo en cuenta que en diciembre (del 6 al 12) todavía está programado el FIBA Américas en Colombia, clasificatorio para el Mundial U19 del año que viene. Y segundo comenzar a desandar el camino con la Mayor, primero armando una lista de seguimiento para luego sí, individualmente, que el entrenador pudiera hablar con cada una de las chicas para presentarse, explicar su forma de trabajar y ponerse a disposición.

“Mi idea con las más pequeñas es conocerlas y empezar a inculcarles los hábitos necesarios para ser una jugadora de Selección. Y con las mayores armamos un listado grande para ampliar la base de selección. A las jugadoras que habitualmente están en el roster nacional les agregamos otras que queríamos empezar a ver, y todo el plantel U19 que jugó el Mundial 2019 (terminó en el 12° puesto). No es una convocatoria ni una preselección, lo aclaro, porque el próximo torneo es recién en mayo del año que viene, pero necesitamos sí realizar este monitoreo y estar en contacto con ellas porque en el 2021 tendremos un calendario muy intenso”, informa Martínez.

En el caso de las chicas, son jugadoras que se entrenan en sus casas desde el 3 de agosto. Son 4/5 entrenamientos semanales, técnicos y físicos, en tres grupos distintos de acuerdo a la disponibilidad de las integrantes, sumado a lo que hacen en sus clubes.

En el grupo están las 12 que lograron la medalla de bronce en el Sudamericano U17 del año pasado disputado en Barranquilla y se sumaron 20 más “con la idea para ampliar la búsqueda, tener más chicas en el radar”, amplía el coach. Se espera que en las próximas semanas haya una confirmación sobre el Premundial de diciembre, que pondrá dos plazas en juego para el Mundial 2021.

Listado de seguimiento selección mayor: Abril Ramírez – Agostina Burani – Agustina García – Agustina Leiva Roux – Andrea Boquete – Brenda Fontana – Camila Suárez – Candela Gentinetta – Celia Fiorotto – Débora González – Diana Cabrera – Florencia Chagas – Gisel Villarruel – Julieta Ale – Julieta Mungo – Laila Raviolo – Lucía Operto – Luciana Delabarba – Macarena Durso – Macarena Rosset – Mara Marchizotti – María Victoria Fux – Melisa Paola Gretter – Natacha Perez – Ornella Santana – Sofía Acevedo – Sofía Aispurúa – Sofía Wolf – Sol Castro – Victoria Gauna – Victoria Llorente – Zulema García León.