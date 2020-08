"Maravilla" Martínez volvió con un nocaut Deportes 22 de agosto de 2020 Redacción Por A seis años de su última pelea, el argentino venció en España al local José Fandiño en el séptimo round.

FOTO IMAGEN TV FELIZ./ El boxeador argentino dejó una buena imagen.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Seis años después de haber anunciado su retiro, el argentino Sergio "Maravilla" Martínez, excampeón mundial de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), retornó al profesionalismo con una victoria por nocaut técnico sobre el asturiano José Miguel Fandiño, en la ciudad española de Torrelavega.

Con 45 años, Martínez se dio el gusto de volver al cuadrilátero y superó con una caída en el séptimo round a un rival diez años menor, 2º en el ránking de la CMB y 6º en el de la OMB. El oriundo de Quilmes, entonces, sumó este triunfo a una extensa trayectoria, que ahora incluye 52 victorias –29 por nocaut–, tres derrotas –dos por KO– y dos empates, que lo transformaron en uno de los boxeadores argentinos más importantes en la historia.

Tras su último combate, en el que cayó con el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en 2014 por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto –perdió los títulos mediados del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring–, Martínez comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace dos años, lo que finalmente concretó principalmente para su orgullo personal.



Y TAMBIEN DE LA HOYA

El estadounidense Oscar de la Hoya, único boxeador en ganar títulos mundiales en seis categorías, confirmó ayer que volverá a pelear tras 12 años de inactividad y empezará a entrenar en las próximas semanas. De la Hoya, en una entrevista con ESPN, aseguró que "los rumores son ciertos y voy a empezar a entrenar en las próximas semanas. Extraño estar en el ring, me encanta el boxeo. Me lo dio todo y lo extraño".

El "Golden Boy" decidió a los 47 años dejar parcialmente la comodidad de su empresa promotora, que maneja las carreras entre otros del mexicano Saúl "Canelo" Alvarez, para probar otra vez suerte arriba de un ring y ya tiene dos candidatos para su reaparición: el mexicano Julio César Chávez junior, que quiere vengar a su padre, y el británico Amir Khan.