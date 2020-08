¿Quién es Christian Bragarnik? Deportes 22 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO EL EMPRESARIO. / Christian Bragarnik mostró interés por Atlético de Rafaela.

Darío Benedetto, Gustavo Bou, Diego Cocca, Eduardo Coudet, Sebastián Beccacece, Jorge Almirón y muchos nombres vinculados al fútbol tiene una particularidad: en algún momento fueron representados por Christian Bragarnik, el empresario todopoderoso del fútbol argentino que hoy es el principal responsable de que Diego Maradona sea el flamante DT de Gimnasia.

Sus comienzos en el mundo de la redonda fueron casi de casualidad. Había jugado en algunos clubes del ascenso sin mucho éxito. Su medio de subsistencia era un video club en Flores, su barrio natal. Su pasión por el fútbol era tal que se la pasaba editando videos de futbolistas, que luego ofrecía a representantes y otros personas vinculadas a este deporte.

Fue en 2001, en plena crisis, cuando Bragarnik conoció a Mariano Monroy, un volante de Arsenal, al que le ofreció editarle un video con sus mejores jugadas. Las idas y vueltas de la vida hicieron que el futbolista recayera en el Irapuato de México, un equipo de la segunda división que quedó encantado con las imágenes del talentoso futbolista y lo contrató.

A partir de ese momento, la puerta del fútbol se abrió y nunca más se cerró.

Bragarnik se convirtió en México en empresario top. Tuvo una fuerte relación en el Querétaro, en donde ejerció como presidente, hasta que el club comenzó a ser investigado por los vínculos con el narcotráfico. También hizo negocios en Tijuana, donde es amo y señor de los Xolos y de los Dorados de Sinaloa, club que revolucionó con la llegada de Diego Maradona.

Las puertas también se le abrieron en la Argentina, en donde fue gerenciador de Defensa y Justicia y Arsenal. También logró muy buenos vínculos con Víctor Blanco, presidente de Racing, y con Daniel Angelici, el hombre fuerte de Boca, que también lo acercó a la Selección nacional. El poder del hombre nacido en el barrio porteño de Flores va mucho más allá de ser un simple representante.

Bragarnik es un hombre de perfil bajo. Hay pocas imágenes suyas y casi no aparece en los medios. Es el consultor en las sombras de muchos de los dirigentes del fútbol argentino, que tienen confianza ciega en sus "poderes".

Su última aventura es la de haber manejado el pase de Diego Maradona a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Junto con Matías Morla, abogado del "Diez", prepararon el terreno para el desembarco del DT en el fútbol argentino, después de 24 años. No es casualidad que el Gallego Méndez y todo el cuerpo técnico de Maradona en Gimnasia sean sus representados.

En la actualidad maneja muchos e importantes técnicos, entre ellos, Diego Maradona, Edgardo Coudet, Jorge Almirón, Antonio Mohamed, Sebastián Becaccece, Diego Cocca, Leonardo Madelón, Darío Franco, el ex Atlético Rubén Darío Forestello y muchos de sus jugadores top como: los hermanos Bou o el rafaelino Alejandro Donatti e Iván Marcone. Con más de 100 representados, algunos de los jugadores se ubican en los clubes donde también van sus entrenadores.

Sin tanta influencia en Europa, no hace mucho dos representados suyos, Darío Benedetto y Lisandro Martínez, pasaron de Boca y Defensa y Justicia a Olympique de Marsella y Ajax, respectivamente.

Ambas operaciones fueron realizadas por otro empresario, que hizo las veces de intermediario, para acercar el nombre de ambos jugadores a esas instituciones del "Viejo Continente.