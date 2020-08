El Municipio junto a los clubes coordinan acciones pensando en la contención social Deportes 22 de agosto de 2020 Redacción Por EFECTO CORONAVIRUS

La Municipalidad de Rafaela avanza junto a la Liga Rafaelina de Fútbol y sus clubes integrantes en el estudio de estrategias coordinadas que permitan volver a poner en funcionamiento estos espacios de contención social para los jóvenes que practican deportes en nuestra ciudad.

En el marco de la vigente pandemia por coronavirus, esa tarea, que apunta a planificar protocolos y estrategias que posibiliten la apertura para que los chicos y chicas puedan ocupar su tiempo libre practicando actividades deportivas en el futuro, fue analizada por el intendente Luis Castellano, el presidente de la Liga Rafaelina de Fútbol, Fabián Zbrun, funcionarios del Gabinete municipal y dirigentes de clubes en el Salón Verde del edificio municipal.

Del encuentro fueron parte el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio; el subsecretario de Salud, Martín Racca; los presidentes de los clubes: Sportivo Ben Hur, Adrián Zenklusen; 9 de Julio, Hugo Morel; Peñarol, Alejandro Báez; Sportivo Norte, Claudio Oronás; Argentino Quilmes, Marcelo Levrino. También, el presidente de la subcomisión de Fútbol de Atlético de Rafaela, Andrés Boidi y el miembro de la Comisión Directiva de Ferrocarril del Estado, Claudio Clemenz.



Necesidad

Al respecto, Ignacio Podio dijo que, desde el Municipio, “tenemos la necesidad de que los chicos y chicas vuelvan a los clubes para que no estén en la calle. Necesitamos que las instituciones deportivas sean esa contención social. Estamos trabajando en conjunto para que los y las jóvenes puedan volver, por supuesto, respetando un protocolo”

“Somos realistas. Sabemos que la cuestión sanitaria es compleja en la provincia. Entonces, vamos analizando día a día de como avanza mientras seguimos planificando”, señaló.



Predisposición

Por su parte, Fabián Zbrun valoró al encuentro como “importante. Fue una reunión en dónde, con el intendente, analizamos la posibilidad de abrir los clubes para contener a los chicos y que no estén en la calle. Creo que hay buena predisposición de los clubes y estamos viendo la presentación de protocolos para que los chicos puedan reincorporarse”.

Zbrun expresó que “estamos trabajando con tranquilidad y acompañados por los equipos de Salud ya que es muy importante el tema de protocolos”.



Prever

Finalmente, Hugo Morel, manifestó que “compartimos la preocupación de Luis Castellano por lo social porque los chicos siguen sin actividad, sin escuela y estamos tratando de ir previendo la situación para que no nos agarre mal parados. Venimos analizando las alternativas para que los chicos puedan estar un poco más contenidos y no en la calle. Seguiremos avanzando y siempre contemplando la realidad de la pandemia”.