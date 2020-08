Solicitan restringir el egreso e ingreso a la ciudad Región 22 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Se difundió que la Municipalidad, a través del Comité Operativo de Emergencias local, solicita a la comunidad no trasladarse a ciudades con casos positivos de COVID-19 si no es de extrema necesidad.

En este sentido, se recuerdan las medidas preventivas: reforzar el uso de tapaboca o barbijo, cumplir con el distanciamiento social (mínimo 2 mts) e higienizarse frecuentemente las manos.

Asimismo, se informa que para ingresar a Sunchales se deberá contar con:

- Certificado único de circulación nacional.

- DNI.

- En caso de provenir de zona de circulación comunitaria del virus, se deberá presentar PCR con resultado negativo (vigencia no mayor a 72 hs.) o cumplir con el aislamiento obligatorio de 14 días.

Para conocer las zonas de riesgo, deberá ingresar al siguiente link:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/zonas-definidas-transmision-local