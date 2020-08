Sr. Director:



En el siglo VIII (a.C) el profeta Isaías denunciaba la espiral de corrupción que atrapaba a quienes ejercían el poder con desquiciada conducta... la injusticia social tenía profundas raíces. Es el momento de Isaías y su obra profética. (Isaías Cap.5 y 6) Sus admoniciones que escapan al tiempo, tienen plena vigencia en nuestra maltratada Argentina:

-"¡Ay de aquellos... que añaden casas a casas/ y juntan campos con campos/ hasta ocupar todo el lugar/ y quedar como únicos propietarios del país!"

"...que tiran del castigo con las cuerdas de la injusticia/... que llaman bien al mal y mal al bien..."

-"¡Ay de los sabios a sus propios ojos/... de los que por soborno absuelven al culpable y no hacen justicia al inocente!..."

-"...por eso la ira del Señor se ha encendido contra su pueblo/… temblaron los montes/... sus cadáveres fueron como carroña en medio de las calles..."

-"...mirarán al país y solo habrá oscuridad.../ Hasta que las ciudades estén devastadas y desiertas, las casas vacías y la tierra abandonada... y sea grande la soledad en el país..."

-"...escuchad bien pero sin comprender; mirad pero sin ver..."

-"...igual que el terebinto o la encina que al ser talados conservan un tronco, ese tronco será semilla santa."

Cierro La Biblia...

Un mar de banderas se extiende sobre una multitud hacia los cuatro horizontes. Un títere barrigón enredado en los hilos que mueve una titiritera de uñas largas, solamente puede adoptar posturas desarticuladas y grotescas mientras trata de acomodar filminas sobre curvas que se le escapan... escucha sin comprender... mira sin ver... su voz no le pertenece y sus ideas tampoco... Los muñecos que lo acompañan en su cuarentena de plazo renovable, atados por los mismos hilos, no se mueven... por encima de su barbijo miran la nada con sus ojos de madera pintada. No entienden las palabras del profeta... son muy antiguas. Aplauden y temen al poder y a las imprecaciones de la titiritera, segura de haberse asegurado la eternidad abrigada en dineros ajenos en algún hotel en alguna estancia... adueñada del país, pretende administrarlo desde el Senado de la Nación, presidiendo reuniones de senadores transformados en dibujos animados que, gracias a la tecnología pueden ser, con sus opiniones, ausentados por su "voluntad de botón".

Otra vez pienso en el profeta. Sus predicciones no tienen fecha de vencimiento.



Isaias Nougués

DNI 7035183

[email protected]

C.A.B.A