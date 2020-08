Avanza la obra en Club de Abuelos de Calle Palmieri

A pesar de que las actividades sociales se encuentran suspendidas en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, el Club de los Abuelos de Calle Palmieri de Rafaela continúa con la ejecución de su proyecto de ampliación de su sede de barrio Garay."No podemos realizar los tradicionales bailes en nuestro salón, pero estamos decididos a avanzar con las obras para ver si podemos terminar todo para cuando se habiliten las actividades sociales. Ese es nuestro deseo, afortunadamente los más de 700 socios que tiene nuestra institución mantienen el pago de las cuotas, lo que representa un gran respaldo para financiar la ampliación", sostuvo Héctor Moscardo, uno de los colaboradores habituales del club.Según el proyecto, la remodelación de las instalaciones, que se centralizan en el sector este -implicó derrumbar los asadores y la pared perimetral- permitirá aumentar la capacidad actual de 500 personas hasta cerca de 700. La decisión adoptada por la Comisión Directiva para mejorar la infraestructura se debió a que en cada baile se completa la capacidad y quedan varios asociados sin poder ingresar. Con una mayor superficie cubierta, entonces más abuelos podrán participar y disfrutar de los bailes recreativos.La entidad cumplió en este 2020 sus 40 años de vida, aunque no pudo celebrar debido a que no están habilitadas las fiestas debido a las medidas de prevención dispuestas para reducir la velocidad de contagio del Covid-19. El año pasado había festejado su 39° aniversario con un encuentro en el Club Almagro al que habían concurrido más de 700 personas. La Comisión Directiva asegura que la fiesta por los 40 años "se va a hacer en algún momento" al señalar que "no está suspendida sino postergada". Más vale tarde que nunca, como reza el refrán.