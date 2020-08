Paritaria sin oferta salarial para empleados públicos Locales 22 de agosto de 2020 Redacción Por El Gobierno provincial recibió a los dirigentes de UPCN y de ATE. Pero no efectuó ninguna propuesta de recomposición salarial.

FOTO PRENSA UPCN GREMIOS. Jorge Molina y Jorge Hoffmann en Casa de Gobierno.

El 21 de febrero se realizó la primera reunión paritaria entre representantes del Gobierno provincial y de los sindicatos de empleados públicos UPCN y ATE. Ayer, 21 de agosto, se concretó un nuevo encuentro sin que se registren avances al menos en lo que hace a la política salarial. A todo esto, los sueldos siguen iguales desde comienzo de año, mientras la inflación registrada en los primeros siete meses del año ronda el 16%, lo que refleja el fuerte deterioro del poder adquisitivo.

Poco antes del mediodía de este viernes en Casa de Gobierno de Santa Fe, el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig, encabezó la delegación de funcionarios que recibió a los titulares de UPCN, Jorge Molina, y de ATE, Jorge Hoffmann, para abordar la situación de los contratados y el tema de las subrogancias en tanto y pese a la insistencia de los gremios no hubo ofrecimiento de aumento salarial. El rafaelino Marcos Corach, secretario de Coordinación de Gestión Pública también participó del encuentro junto al secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Juan Manuel Pusineri.

Más allá de que no se logró avanzar en la cuestión salarial, el diálogo sigue abierto y la posibilidad de que los estatales realicen una medida de fuerza es mínima mientras se mantengan las negociaciones. Al menos por ahora según se desprende de las declaraciones tanto de Molina como Hoffmann.

"Aspiramos a tener un acuerdo con el Gobierno, pero para eso se tiene que respetar el derecho de los trabajadores. Por lo que UPCN reiteró su rechazo a la imposición del bono por ser unilateral e insuficiente. Remarcando además que es un derecho Constitucional y una Ley que la provincia así lo dispone, el discutir en el ámbito paritario los temas laborales y en especial salario de los trabajadores", planteó Molina. De esta manera hizo referencia al pago de un bono de emergencia de 3.000 pesos que efectuó el Gobierno a todo el arco de estatales, docentes y policías, una medida que puso en práctica a través de un decreto pese al rechazo de los sindicatos.

Molina aseguró que el gobierno "tomó nota" del reclamo, aunque en este momento "no tiene la posibilidad de hacer una propuesta concreta". En un comunicado de UPCN, se informó que "las autoridades del Gobierno manifestaron que pese a las dificultades y la afectación de fondos públicos para atender la emergencia ante la pandemia, entienden que tiene que haber un aumento, es por eso que luego de la elaboración del cronograma de pago de los salarios de agosto se evaluarán los fondos disponibles y de acuerdo a eso el Gobierno se comprometió a elaborar una propuesta salarial".

"Mientras estemos en negociación, vamos a seguir apostando al diálogo", finalizó Molina.

Por su parte, Hoffmann consideró que "la principal inversión que tiene que hacer el gobierno es atender a la ciudadanía y a ésta se la atiende a través de los trabajadores". "En los próximos días queremos trabajar sobre una propuesta salarial que tiene que ser abierta" y tiene que ser "sí o sí de incremento", agregó.



AMSAFE CON

PERFIL DURO

El poder de fuego del gremio docente para reclamar un aumento de salarios es menor en tiempos de educación virtual. Los edificios escolares permanecen sin alumnos desde el 13 de marzo pasado en la provincia de Santa Fe, una cuestión que también incide en la negociación de los salarios.

Los maestros, al igual que todos los empleados de la Provincia, tienen sus salarios congelados desde comienzos de este año. En el inicio del ciclo lectivo concretaron medidas de fuerza sin lograr un acuerdo en tanto que en las últimas semanas endureció sus reclamos con paros virtuales en un año difícil de encasillar a raíz de los cambios que la pandemia del coronavirus forzó a realizar.

Ayer terminó la segunda semana consecutiva con paros de 48 horas sin que el Ministerio de Educación ofrezca una señal para reconstruir el canal de diálogo. Ahora que terminó el plan de lucha con los paros, la conducción de Amsafe esperará una señal del Gobierno, una convocatoria al diálogo, aunque no tiene tanta paciencia como UPCN y ATE, está demostrado por su nivel de combatividad.

La Delegación Castellanos de Amsafe emitió un comunicado en el que afirma que "el 19 y 20 de agosto los docentes continuamos nuestra lucha, realizamos un nuevo apagón virtual en total rechazo a la imposición por decreto de manera unilateral del bono en forma de suma fija de carácter no remunerativo y no bonificable que representa el avasallamiento de las paritarias e insistimos en que el ámbito paritario es un derecho que los sindicatos santafesinos hemos conseguido con años de lucha, militancia y compromiso, siendo la herramienta que la democracia da a trabajadores para debatir y acordar sus derechos laborales, esencialmente el salario!.

"Hasta el día de la fecha el Gobierno Provincial no realizó ningún llamado para seguir discutiendo por paritarias salariales y de condiciones de trabajo" se quejó mientras crece cada día más el malestar en las bases.