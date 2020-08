Gran participación en un curso sobre electricidad en el hogar Locales 22 de agosto de 2020 Redacción Por El curso surgió por un convenio de colaboración firmado entre el Municipio y el Sindicato Luz y Fuerza, y se enmarca en un ciclo de capacitaciones.

FOTO SIND. DE LUZ Y FUERZA CAPACITACION. Sebastián Beccaría durante la apertura de la segunda jornada del curso.

Con la organización del Sindicato de Luz y Fuerza de Rafaela y la Municipalidad de Rafaela, se concretó en la sede del gremio un curso virtual sobre electricidad en el hogar. Con más de 150 personas inscriptas, que agotaron el cupo máximo permitido, el curso se realizó durante jueves y viernes de esta semana con el objetivo de mejorar la empleabilidad y otorgar conocimientos y herramientas a aquellos que desean iniciarse como emprendedores.

Ayer, en la segunda jornada, la apertura de la convocatoria estuvo a cargo del intendente Luis Castellano y del secretario General del Sindicato, Sebastián Beccaría, quienes destacaron el valor de la articulación entre el gremio y el Sindicato.

En su mensaje, Castellano -quien estuvo acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti- destacó el aporte de Luz y Fuerza “para estas capacitaciones que están destinadas a quienes dan sus primeros pasos, que son abiertas y que están preparadas también a aquellos que necesitan refrescar conceptos. También la idea es sumar a este ciclo capacitaciones para los trabajadores de la EPE o del área de Electrotecnia del municipio. Y no queremos descuidar tampoco la preparación de personal para la aplicación de energías alternativas. Es un gusto haber puesto en marcha este primer curso que dará inicio a otras experiencias similares”.

Por su parte, Beccaría destacó que “este es un puntapié inicial y esperamos que todos puedan aprovechar al máximo estas capacitaciones. Esperamos que haya una reactivación de la economía que permita crear nuevos puestos de trabajo y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que cuenten con las herramientas como para estar formados y se sumen al sector productivo”.

Todo comenzó el jueves, con la apertura del curso y las palabras de bienvenida por parte del coordinador de Políticas Laborales del municipio, Andrés Brarda; del Coordinador del Área de Producción, Juan Ruggia y la coordinadora de la Oficina de Empleo, Carolina Albrecht.

El dictado de las clases estuvo a cargo del Lic. Pablo Tossetto, secretario de Política Energética del Sindicato de Luz y Fuerza, quien contó con la colaboración del técnico Gastón Pignatta, secretario saliente en esa área dentro del gremio.

Todos destacaron la amplia aceptación que tuvo la propuesta e incluso anticiparon la intención de repetir el curso para aquellos inscriptos que no pudieron participar en esta primera ocasión. Durante la actividad, los participantes pudieron abordar conceptos básicos de la electricidad en el hogar, temas prácticos relacionados con la instalación, cuidado y mantenimiento, y se compartieron otros aspectos del tema convocante.

Este curso fue el primero de formación laboral que articulan la Municipalidad y el Sindicato, en el marco del convenio de colaboración firmado el mes pasado. La capacitación se basó en los conceptos básicos a tener en cuenta para la instalación, los cuidados y mantenimiento de los sistemas eléctricos de una residencia, desde una mirada práctica con orientación técnica. Como característica principal de esta modalidad, se destaca los TIPS o consejos a tener en cuenta, videos de trabajos y en vivo, la interacción entre el instructor y el cursante y la dinámica de la clase, además de la recomendación y utilización de softwares libres para armado de circuitos lo que lo hace aún más interesante.

Dirigida a desocupados, esta formación apuntó no sólo a mejorar la empleabilidad de aquellas personas con problemas de empleo sino también brindar las competencias y herramientas necesarias para aquellos que deseen realizar o emprender esta actividad.

Para la actividad se utilizaron las instalaciones que el Sindicato habilitó en la sede gremial de calle Necochea. Allí se instaló un moderno sistema electrónico que permite, a través de conexiones en red, la transmisión directa vía aplicaciones como el zoom, posibilitando la conexión de muchas personas en forma simultánea.