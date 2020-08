"Es necesario reforzar todos los protocolos" Locales 22 de agosto de 2020 Redacción Por El ministro de Trabajo de la Provincia, Roberto Sukerman, aseguró que el crecimiento de la curva de contagio “nos obliga a estar más alerta que nunca”.

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe, Roberto Sukerman, analizó la actuación de la cartera laboral en el marco de la pandemia Covid-19, al tiempo que pidió reforzar las medidas de prevención frente al crecimiento de la curva de contagio. “Estamos en un momento en que hay que reforzar todos los protocolos, frente a una situación que nos obliga a estar más alerta que nunca”, subrayó el funcionario.

En esa línea, reconoció que “estamos orgullosos de haber llevado adelante una tarea en la cual fuimos pioneros en Argentina, como la aplicación de protocolos obligatorios para la vuelta a la actividad. De hecho, tenemos presentados más de 4.000 protocolos en la provincia. Pero debemos redoblar esfuerzos”.

Por otro lado, el ministro confirmó que “ha sucedido que aparece un contagio en una empresa y eso no se notifica al Ministerio de Salud o a la Secretaría de Salud de un municipio, y eso es grave. Por eso apelamos a la responsabilidad de los empresarios; hay que notificar al Estado, porque nosotros somos los que tenemos que decirle a la empresa a quien hay que hisopar, a quien aislar, dónde desinfectar o dónde cerrar momentáneamente, porque nosotros somos los que rehabilitamos los lugares donde hubo contagios”.

Y agregó: “Nosotros siempre planteamos que a más protocolos menos conflicto pero también decimos que nunca nos imaginamos que íbamos a poder tomar un café, ir al gimnasio y otras actividades en julio y eso fue por lo bien que trabajamos. Ahora tenemos más complicaciones producto de la circulación. Es momento de ser solidarios, que haya diálogo, de trabajar en conjunto, porque es la única forma de salir adelante”.

Finalmente, Sukerman expresó que el objetivo y el deseo del Gobierno provincial “es que haya cada vez más actividad económica, y todo lo que podemos hacer para avanzar lo estamos haciendo, pero no podemos dilapidar el esfuerzo que se hizo y tirar todo por la borda. Tenemos que cuidarnos en nuestros lugares de trabajo, y tenemos que ser aún más responsables en la vida social. Nadie dice que es sencillo, nos cuesta a todos, tenemos una forma de ser afectuosa, queremos abrazos, besos, queremos compartir, pero lamentablemente todavía no se puede”.