“Cuando la recomendación no alcanza hay que pasar a etapas que son de prohibición” Locales 22 de agosto de 2020 Redacción Por El ex subsecretario de Salud local, el Dr. Eduardo López, analizó el panorama que se presenta hoy en la ciudad y en la región a partir de la aparición de casos de Covid-19. “Yo siempre le digo a la gente que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer”.

FOTO ARCHIVO EDUARDO LOPEZ. Pidió a los rafaelinos cumplir con las medidas sanitarias para cuidar la salud de todos.

La aparición de casos de coronavirus en la ciudad después de más de cien días sin la aparición de contagios, llevó a que las autoridades locales debieran tomar nuevas medidas y reforzar algunas otras. El ex secretario de Salud del Municipio y actual gerente de Aprisa, Dr. Eduardo López, señaló que “es como que venimos anunciando algo desde hace un tiempo, que va a ocurrir y termina ocurriendo; hoy lamentablemente a pesar de las recomendaciones, de las advertencias, de las normativas, de los protocolos y de los cuidados, siempre aparece alguna situación desaprensiva por parte de algunas personas que insisten con sus conductas por fuera de lo que debería ser”, analizó.

“Yo siempre le digo a la gente que hay que hacer las cosas que tenemos que hacer y por culpa de los que no hacen lo que corresponde y llevan adelante acciones incorrectas para este momento epidemiológico que estamos viviendo la ciudad, la región, porque esto cuando le ocurre a la ciudad cabecera de una región, le impacta a toda el área de influencia y está empezando a sufrir los embates de esta enfermedad que es el Covid-19”, precisó el Dr. López.

El ex subsecretario de Salud, analizó la reciente decisión que adoptó el intendente Luis Castellano respecto a la imposibilidad de reuniones en los espacios verdes, y dijo al respecto que “las autoridades pueden poner todas las medidas restrictivas que parezcan convenientes, pero si la gente no hace caso a estas medidas, lamentablemente con las normativas no va a alcanzar”. Y añadió: “las reuniones afectivas ya hace tres semanas que están prohibidas en la provincia y siguen ocurriendo. Esta pandemia lo que tiene son algunas situaciones que ya a esta altura no merecen ninguna discusión y es que la potencialidad de contagios que tienen estas reuniones afectivas o familiares y la diseminación del virus en las personas que participan en ellas, es lo que le está dando sostenimiento a la continuidad y a la evolución de la pandemia en nuestro país”.

El doctor López sostuvo que “muchas veces se compara porque hay algunas actividades siguen siendo permitidas y no las reuniones afectivas y es justamente porque en las actividades permitidas existen protocolos que protegen a las personas, en cambio en estas reuniones en los domicilios y en los espacios públicos se pierde todo tipo de protocolo de prevención y el contacto es mucho más estrecho y a partir de ahí viene la diseminación. A partir de una persona que no tiene síntomas o es pobre en síntomas, o está en una etapa presintomática quizás, desparrama abiertamente el virus y se va multiplicando con una velocidad y con una extrema relación de contactos”.

Así mismo el profesional de la salud manifestó que en esta etapa al igual que en las anteriores de esta pandemia, “lo que hay que hacer es lo que las autoridades nos están pidiendo desde hace mucho tiempo, evitar los contactos sociales y cuando no quede otra porque necesitamos asistir a algún familiar, a algún adulto mayor, sostener los medios de protección, es decir el barbijo, el lavado de manos y el distanciamiento. Es tan sencillo, pero la gente esta sencillez no la cumple y se junta con muchas personas, comparte el mate, no mantiene la distancia e incluso se relajó con el uso del tapabocas y las consecuencias se pagan con personas enfermas, con el sistema de salud en algunas regiones del país en situaciones de colapso y con vidas humanas”.



UN FIN DE SEMANA PARA

HACER LAS COSAS BIEN

Los últimos fines de semana en Rafaela la imagen no era acorde a las recomendaciones sanitarias en el marco de la pandemia, donde se realizaron muchas fiestas clandestinas en domicilios particulares; en los espacios al aire libre se observaban mucho amontonamiento de personas y escasas medidas de prevención.

Ante esto y con un fin de semana por delante diferente teniendo en cuenta que hoy en la ciudad y localidades vecinas hay casos positivos de coronavirus, el Dr. Eduardo López manifestó que “los espacios públicos si uno tiene mucha energía para hacer una actividad física al aire libre, que la haga pero usando los elementos de protección y con las medidas de distanciamiento pertinente. Lo que no está recomendado y que a partir de ahora el gobierno municipal intenta desalentar es la ocupación de esos espacios como lugar de encuentro y esparcimiento, porque allí no se guarda la mínima distancia entre persona y persona”.

“Ahora hay que ir a una medida más extrema que es la prohibición de la ocupación de los espacios públicos y la ciudadanía se queja, pero no queda otra porque cuando la gente no cumple desde la perspectiva de la recomendación, hay que superar esa etapa recomendativa y pasar a otra que es la prohibitiva. Los casos aparecen y tienden a aumentar, superan los conglomerados, aparece la circulación y con ella los casos que no se conocen donde pudo ocurrir el contagio, no se puede establecer el nexo epidemiológico y por lo tanto esto pasa a un nivel más complejo. Por eso insisto, cuando la recomendación no alcanza y la gente no cumple hay que pasar a etapas que son de prohibición, lamentablemente es así”, finalizó López.