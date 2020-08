Disposición de residuos en hogares con casos confirmados o sospechosos de coronavirus Locales 22 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El Municipio estableció un protocolo vinculado a la disposición de residuos domiciliarios (recuperables, no recuperables y biodegradables) para personas confirmadas de haber contraído COVID-19.

Este procedimiento debe ser tenido en cuenta con el objetivo de colaborar en el cuidado del personal municipal que presta los servicios y también de los recicladores urbanos que les dan tratamiento.

Como primera medida, se debe usar un único cesto de basura con bolsa, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, en el hogar de la persona confirmada o sospechosa. Todos los residuos de ese recinto (recuperables, no recuperables y biodegradables) se deben desechar juntos en ese recipiente, sin separación.

Una vez que la bolsa está completa, debe cerrarse herméticamente y colocarse dentro de otra bolsa. Este bulto debe permanecer en el patio o balcón durante 72 horas. Pasados los 3 días, se debe poner en una tercera bolsa con las manos limpias y guantes de látex para mayor seguridad. Finalizado el procedimiento, la bolsa se saca y coloca en el canasto rociándola con alcohol o lavandina diluidos en agua.

Estos residuos deben sacarse martes, miércoles, viernes o domingo con los residuos no recuperables y biodegradables. Los residuos que se recolectan estos días van directo a celda de enterramiento del Complejo Ambiental, sin que exista apertura de bolsa ni separación de materiales. Por eso, es fundamental considerar esto: Nunca deben sacarse las bolsas los lunes o jueves, aunque contengan material recuperable.

El mismo procedimiento debe hacerse con el material preventivo desechable. Las personas que salen de sus casas por actividades laborales o para realizar compras y utilizan guantes o barbijos, deben disponer de estos desechos especiales en tres bolsas para mayor seguridad y sacarlos 72 horas después de su cierre hermético. En ese plazo bajará la carga viral y se evitará la dispersión del virus.

La Municipalidad de Rafaela confía en la responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas frente a estas situaciones, y agradece la participación.