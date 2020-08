Confirman tres casos más de coronavirus en Rafaela

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 Salud de la Provincia confirmó anoche tres nuevos casos de Covid-19 en Rafaela. "Se trata de tres hombres adultos. Dos de ellos presentan buen estado de salud, realizando el aislamiento en sus domicilios particulares y recibiendo los controles sanitarios correspondientes. El tercero en tanto fue internado en el Hospital Dr. Jaime Ferré debido a que presenta comorbilidades, señala el reporte. Asimismo, se detalló que dos de las personas poseen nexo confirmado (contactos estrechos); en tanto, una de ellas registra antecedente de viaje a una zona de transmisión.

"Estos nuevos casos se suman a los cinco comunicados oportunamente, ascendiendo a un total de ocho durante esta semana", se remarcó. Asimismo, la Coordinación Epidemiológica aclaró que "estos tres nuevos resultados fueron procesados después de las cinco de la tarde" cuando se brindó el primer comunicado a través de la conferencia de prensa que brindaron la Dra. Sandra Capello, del área de Epidemiología de la Región de Salud, el secretario de Prevención en Seguridad del Municipio, Maximiliano Postovit y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

"En Rafaela hay 92 personas que se encuentran en sus domicilios cumpliendo el aislamiento obligatorio. Las fechas en la que finalizan depende de cada conglomerado puesto que es dinámico. Hay que recordar que la situación epidemiológica es una foto de los contagios que se produjeron hace una semana o más", expresó Capello ayer por la tarde dejando lugar a lo que finalmente ocurrió un poco más tarde, cuando se confirmaron tres nuevos casos.

En este sentido, la profesional recordó una vez más que "es necesario cumplir con las medidas de prevención como mantener el distanciamiento social, usar barbijos, lavarse las manos con agua y jabón y no compartir el mate" a la vez que remarcó que "sigue vigente el decreto de la Provincia que suspende las reuniones familiares y afectivas".

Por su parte, Racca dejó un "mensaje humanitario" al considerar que "el enfermo de Covid no eligió enfermarse, no necesidad que lo persigamos, lo señalemos y lo estigmaticemos, necesita que lo acompañemos y seamos solidarios".

A su turno, Postovit destacó el aumento de los controles en las rutas y en el interior de la ciudad. "Vamos a ser estrictos, vamos a solicitar toda la información necesaria para ingresar a la ciudad y quien no tenga los permisos, no podrán entrar e incluso pueden ser objeto de una sanción penal". Y volvió a enfatizar que "los espacios verdes son un lugar de paso y circulación, no de permanencia".



SIETE MUERTES

La Provincia de Santa Fe acumula 48 muertes a raíz del coronavirus desde el comienzo de la pandemia al confirmarse ayer otros siete decesos ocurridos en Rosario, Casilda, Santo Tomé y la capital provincial. "Cabe destacar que todos los fallecidos presentaban comorbilidades previas, subrayaron desde el Ministerio de salud. Según el detalle difundido por las autoridades sanitarias, los fallecimientos registrados son de:

-Un paciente masculino de 68 años con comorbilidades y residencia en Casilda. Se encontraba internado desde el 18 de agosto en una institución privada de esa ciudad.

-Un paciente masculino de 71 años con comorbilidades y residencia en Rosario. Se encontraba internado desde el 17 de agosto en una institución privada de esa ciudad.

-Un paciente masculino de 93 años con comorbilidades y residencia en Casilda. Se encontraba internado desde el 18 de agosto en una institución privada de esa ciudad.

-Una paciente femenina de 97 años con comorbilidades y residencia en Casilda. Se encontraba internada desde el 13 de agosto en una institución privada de esa ciudad.

-Un paciente masculino de 88 años con comorbilidades y residencia en Capitán Bermúdez. Se encontraba internado desde el 15 de agosto en una institución privada de Rosario.

-Un paciente masculino de 62 años con comorbilidades y residencia en Santa Fe. Se encontraba internado desde el 16 de agosto en un efector público de la ciudad.

-Un paciente masculino de 77 años con domicilio en Santo Tomé que presentaba comorbilidades. Se encontraba intentado desde el 15 de agosto en un sanatorio privado de esa ciudad.



264 CASOS

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, informó anoche que se han confirmado 264 casos nuevos de Covid-19 en el territorio provincial, con lo que el total de contagiados desde el inicio de la pandemia asciende a 4.312.

Rosario encabeza la lista de los nuevos infectados con 159, en tanto que se registraron 10 en Venado Tuerto y en Santa Fe, 9 en Villa Constitución y San Lorenzo, 8 en Santo Tomé y en Fray Luis Beltrán, 6 en Casilda y 5 en Firmat y Monte Vera entre otras localidades. En la región, Esperanza sumó un nuevo caso en tanto se reportaron 1 caso en Franck y en Humboldt.

En tanto, 45 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, 22 de ellos con asistencia respiratoria mecánica, y otros 123 permanecen hospitalizados en sala general. Para destacar, hay un total de 2.906 pacientes recuperados.