Citan a 313 testigos por el Memorandum con Irán Nacionales 22 de agosto de 2020 Redacción

FOTO ARCHIVO VOLADURA. Se produjo el 18 de julio de 1994.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El Tribunal Oral Federal 8 convocó ayer a un total de 313 testigos para el juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por el supuesto encubrimiento de Irán a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con ese país.

En tanto, los jueces convocaron para una audiencia previa a declarar como testigos a los ex directivos de Interpol, Ronald Noble y Joel Sollier, para que expliquen si con la firma de ese tratado -nunca consumado- se ponían en riesgo las alertas rojas con pedidos de captura a iraníes acusados de volar la AMIA.

Para el 14 de diciembre, el TOF 8 convocó a audiencia preliminar donde se fijará la fecha de comienzo del juicio y otras pruebas ofrecidas por todas las partes.

Entre los 313 testigos ofrecidos por las partes y a quienes llamó el Tribunal están Axel Kicillof, Waldo Wolf, Federico Pinedo, Agustín Rossi, Antonio "Jaime" Stiusso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral, Laura Alonso, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Julio De Vido, Ricardo Echegaray, Aníbal Fernández, Carlos Kunkel y muchos otros.

No obstante, las declaraciones previas que darán Noble y Sollier, que habían sido pedidas por el fiscal de juicio Marcelo Colombo, serán clave, pues es una parte de los argumentos de las defensas, que dicen que con la firma del tratado de ninguna forma se ponían en peligro las circulares rojas con los pedidos de captura internacional de los iraníes acusados.

Otra de las medidas que ordena el Tribunal es un informe del comercio bilateral Argentina-Irán para el período 2010-2018, con detalle de bienes comerciados, montos y volúmenes, empresas importadoras y exportadoras de ambos países.

En el juicio serán juzgados, entre otros, Cristina Kirchner, Zannini, Luis D'Elía, Andrés Larroque, el actual viceministro de Justicia Martín Mena, el ex titular de la AFI, Oscar Parrilli y Fernando Esteche.