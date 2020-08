Probarán la vacuna en noviembre Nacionales 21 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA PRESIDENTE. Alberto Fernández dialogó ayer con el francés Pascal Soriot.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - El presidente Alberto Fernández se comunicó ayer con Pascal Soriot, el CEO global del laboratorio AstraZeneca, quien le anticipó que las pruebas clínicas estarán listas para el mes de noviembre.

"Se ha concretado todo: que la vacuna sea una realidad, que no tenga fines de lucro, que se produzca en Argentina, que se haga en conjunto con México y que sea una solución para América latina", expresó el mandatario en el diálogo con el francés.

El jefe de Estado destacó que en la Argentina hay "un caudal científico muy importante que no siempre fue tratado bien desde el Estado" y subrayó que "el futuro de la sociedad está en el desarrollo de la ciencia y tecnología".

Al mismo tiempo, destacó el rol del laboratorio anglosueco por "haber logrado vincular a todas esas entidades para que esto sea una realidad; no es fácil hacer eso en el mundo en crisis", en tanto que expresó su gratitud "por haber pensado en la Argentina" para la producción de la vacuna contra el Covid-19.

"Es un ejemplo de fuerte liderazgo. Habiendo trabajado con muchos gobiernos en el mundo puedo decir que la alianza Argentina-México ha sido una de las mejores, y fue muy eficiente y fluido el trabajo en conjunto", subrayó el empresario galo.



NUEVO RECORD

El Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que durante las últimas 24 horas se registraron 187 muertes y un nuevo récord de 8.225 casos positivos por coronavirus.

Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 320.884 y las víctimas fatales suman 6.517.

En el reporte matutino se registraron 76 muertes: 47 hombres, 32 residentes en la provincia de Buenos Aires, seis en la ciudad de Buenos Aires, tres en Santa Cruz, dos en Mendoza, uno en Chaco, uno en Jujuy, uno en Neuquén; y 29 mujeres, 14 residentes en la provincia de Buenos Aires, 10 en la ciudad de Buenos Aires, dos en Río Negro, una en Chaco, una en Tierra del Fuego y una en Tucumán.

En el informe vespertino se comunicaron 111 fallecimientos: 76 hombres, 42 residentes en la provincia de Buenos Aires, 12 en la ciudad de Buenos Aires, ocho en Jujuy, cuatro en Córdoba, tres en Santa Cruz, dos en Mendoza, dos en Salta, uno en Río Negro, uno en Santa Fe; y 35 mujeres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires, ocho en la ciudad de Buenos Aires, seis en Jujuy, dos en Río Negro, una en Córdoba y una en Santa Fe.

De los 8.225 casos, 5.245 son de la provincia de Buenos Aires, 1.280 de la ciudad de Buenos Aires, 290 de Santa Fe, 267 de Mendoza, 264 de Jujuy, 181 de Córdoba, 161 de Río Negro, 99 de Salta, 95 de Chaco, 59 de Neuquén, 55 de Tucumán, 51 de Entre Ríos, 47 de Tierra del Fuego, 38 de Santiago del Estero, 33 de Santa Cruz, 22 de La Rioja, 18 de Chubut, 13 de San Juan, 3 de San Luis, 3 de Corrientes, 1 de Catamarca, 1 de Formosa y 1 de La Pampa.

Este parte trajo otra novedad: Formosa, una de las provincias que menos afectadas fue por la pandemia, registró su primer fallecido y ahora quedan solo cuatro distritos sin muertos por coronavirus (Catamarca, La Pampa, San Juan y San Luis.