Hernán Cattáneo tocará en Aeroparque recaudando donativos para la Cruz Roja Información General 21 de agosto de 2020 Redacción Por El reconocido DJ realizará este sábado 22 un SunsetStream desde el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires. El show gratuito se transmitirá en vivo a través de sus redes sociales.

Todos los recitales debieron suspenderse debido a la pandemia. A cinco meses de la cuarentena, está permitido la realización de shows vía streaming, sin público presente. Este sábado 22 de agosto, Hernán Cattáneo presentará durante cinco horas una edición de SunsetStream, desde el Aeroparque Jorge Newbery.

Las personas que deseen disfrutar de este show virtual único podrán seguirlo en streaming desde los perfiles de Facebook, Instagram y Twitch del reconocido DJ, desde las 18 hasta las 23. También se podrá escuchar a través de Radio Metro 95.1.

Cabe destacar que este evento gratuito en el aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires tiene un objetivo solidario, ya que las personas podrán realizar donaciones voluntarias para el desarrollo de acciones sociales y sanitarias en los lugares más necesitados de la Argentina a través la Cruz Roja Argentina, informó Teleshow.

Debido a la pandemia por el coronavirus, Hernán estuvo sin tocar por un tiempo, pero decidió realizar un show desde su casa y ahora apuesta a presentar una superproducción cuya transmisión se llevará a cabo minutos antes del atardecer, siguiendo la Sunsetstrip, un concepto que nació como compilado para luego transformarse en una serie de presentaciones en Buenos Aires y en Punta del Este.

Desde que Cattáneo tiene 6 años, la música forma parte de su vida. De niño escuchaba diferentes estilos influenciado por sus hermanas mayores, fanáticas del progressive rock y si bien no tenía idea de lo que era ser DJ, invitaba a sus amigos a su casa para que lo escuchen tocar. “El plan era ese, los invitaba y les compartía la música que me gustaba escuchar a mí. En el fondo, es lo que hago”, aseguró en una entrevista con Infobae.

El oriundo de Caballito, comenzó a pasar música a los 12 años en el club de su barrio, el Club Italiano. Pero fue Alejandro Pont Lezica, el gran DJ de los 70 y 80 en la Argentina, hoy director de Radio Nacional, quien con su música lo convenció sobre la profesión. “Lo vi y me volví loco. Dije: ‘Eso es lo que quiero hacer con mi vida’”, explicó. Así dio inició a su carrera como disc jockey y se ofreció para tocar en fiestas de 15 y eventos sociales.

La calidad de sus selecciones y sus habilidades de producción le permitieron convertirse en uno de los DJ argentinos más importantes, con una carrera musical a nivel mundial. Tras 42 años de carrera y asentado en Buenos Aires, “El Maestro” ha logrado llenar cuatro veces el teatro Colón. “Sin dudas fue uno de los grandes hitos de mi carrera. Primero, porque había logrado como DJ que la música electrónica llegara al escenario más emblemático de la Argentina. En segundo lugar, porque pudimos cambiar la imagen de los DJs y de la música electrónica. Y por último, porque a los 3 meses el Gobierno de la Ciudad me declaró Personalidad Destacada de la Cultura. Cosas que para un DJ son imposibles de imaginar”, explicó.