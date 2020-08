Venezuela: reprimen a trabajadores de la salud Internacionales 21 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

CARACAS, Venezuela, 21 (EFE). - En medio de la creciente propagación del coronavirus en el país, Amnistía Internacional emitió una grave denuncia contra la dictadura de Nicolás Maduro, a la que acusó de “reprimir y no proteger a los trabajadores sanitarios” que a diario deben hacer frente al Covid-19.

Asimismo, el organismo que vela por los derechos humanos advirtió que las autoridades chavistas "están encarcelando a quienes denuncian sus pésimas condiciones laborales".

"Las autoridades venezolanas o bien niegan el número de trabajadores de la salud que han muerto a causa de Covid-19, o bien no disponen de información precisa sobre las precarias condiciones de los hospitales y la necesidad imperiosa de una mejor protección tanto del personal como de los pacientes. En cualquier caso, el gobierno está siendo totalmente irresponsable", apuntó Erika Guevara-Rosas, directora para América de Amnistía Internacional.

"Mientras el gobierno de Nicolás Maduro pidió a la población que aplauda a los trabajadores de la salud en las últimas semanas, lo que realmente necesitan no son aplausos, sino medidas gubernamentales concretas para conseguir los recursos para trabajar con seguridad y permitir que sus voces se escuchen sin represalias", agregó la funcionaria.

La organización Médicos Unidos de Venezuela reportó que 71 trabajadores sanitarios murieron entre el 1 de julio y el 16 de agosto. De esas muertes, 37 se produjeron en la primera quincena de agosto. Este balance representa casi el 30% del total de muertes por coronavirus en el país que reporta el régimen de Maduro, que son 288 hasta el martes 18 de agosto, día que se emitió el comunicado de Amnistía Internacional.

Sin embargo, las autoridades no están desglosando las muertes por sector, por lo que la gente no conoce en detalle la cantidad de trabajadores sanitarios fallecidos por coronavirus.

Amnistía Internacional también se hizo eco de las sospechas que existen respecto a las cifras que compartió hasta el momento la dictadura de Maduro. El organismo para los derechos humanos indicó que el 16 de agosto había 691 pacientes hospitalizados por síntomas de Covid-19 "sólo en los principales hospitales de la ciudad de Caracas, prácticamente el doble de la cifra de la semana anterior".

El grave informe sostuvo que Venezuela "es un claro ejemplo de represalias del Estado contra personal de salud y concluye señalando que "desde que Amnistía Internacional comenzó a monitorear la situación de las personas trabajadoras de la salud en todo el continente americano a principios de abril, Venezuela es el único país que ha llegado a encarcelar a quienes se han expresado públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes".



AMENAZAS Y SOBORNOS

La oposición de Venezuela denunció los "abusos" que comenten los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) contra los usuarios de las gasolineras, quienes tras horas e incluso días de cola para repostar son desalojados del lugar bajo amenazas o sobornados para poder permanecer en la fila.

Venezuela enfrentó entre finales de marzo y mayo pasado varias semanas de una grave escasez de gasolina que mantuvo a miles de conductores en largas filas durante días para poder recargar hasta que llegaron, a finales de mayo, cinco buques con combustible iraní que abastecieron las estaciones de servicio.