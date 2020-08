La poderosa realidad del Covid 19 Sociales 21 de agosto de 2020 Por Fernando Algaba Leer mas ...

Desde que la Organización Mundial de la Salud calificó al covid-19 con carácter de pandemia, el 11 de marzo, el mundo ya no ha sido igual. Sin embargo el comportamiento del mismo ha sido muy disímil en todo el mundo. Hoy la cifra alcanza más de 22 millones de personas con el virus, casi 800 mil fallecimientos, y más de 14 millones de personas recuperadas.

La curva general de casos mundial desde marzo ha ido siempre en crecimiento, a veces pareció aplanarse y otras alcanzar el pico, pero nunca ha cesado de ir en crecimiento. Una curva con forma de serrucho. Luego en cada país ha tenido comportamientos muy diferentes.

Hoy el epicentro original del virus en China, Wuhan, pareciera estar viviendo cierto clima de normalidad aunque con limitaciones, desde el 8 de abril se levantó la cuarentena y desde mediados de mayo no ha vuelto a tener casos de transmisión doméstica. Su población puede disfrutar de eventos al aire libre, cines, teatros, recitales de música, etc. De sus aproximadamente 11 millones de habitantes, 9,9 millones se hicieron el test de covid-19. Todo esto no le quita que aún el riesgo exista.

En Rafaela estuvimos casi 4 meses sin casos de covid-19 y cuando todo se encaminaba a evolucionar en la fase local de la pandemia se han producido nuevos casos que vuelven a generar preocupación y miedo. Hoy los rafaelinos nos encontramos con pensamientos contradictorios de querer volver a ciertas rutinas y hábitos sociales de vida que en este momento el covid-19 nos lo impide, conjuntamente con las medidas decididas en el plano nacional.

Esta es la poderosa realidad del covid-19 que domina la agenda de todos los gobiernos del mundo y ha condicionado fuertemente las economías, las relaciones internacionales, etc. Su impacto es muy complejo y la vacuna se muestra en el horizonte como la gran salvadora de esta pandemia.