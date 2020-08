Llega Banco del Sol, el banco digital más humano de Argentina Información General 21 de agosto de 2020 Redacción Por Bajo esta consigna fue lanzado ayer el banco digital de Sancor Seguros que apuesta a ser líder en el interior del país, sobre todo en el interior del interior, combinando la tecnología y la calidez humana.

Durante una transmisión digital, conducida por Luis Novaresio, ayer por la tarde se procedió al lanzamiento Banco del Sol, el banco digital de Sancor Seguros, En la oportunidad brindaron especificaciones relativos al innovador emprendimiento, Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros; Sebastián Pujato, gerente general de la entidad bancaria y el economista Santiago Bulat.

Es importante señalar que el banco citado llega para revolucionar las finanzas en el interior del interior del país, y se posiciona como el banco digital más humano con los más de 9.000 asesores del grupo y sus 200 colaboradores.

Banco del Sol fue adquirido por el Grupo Sancor Seguros, compañía líder en la industria del seguro desde hace más de 75 años, que invirtió U$S 60 millones de dólares en la compra y desarrollo del mismo. De cara a los próximos 5 años, el banco apunta a posicionarse como uno de los 10 bancos líderes del país, habiendo sumado como clientes, a una parte sustancial de los más de 7 millones de asegurados del Grupo Sancor Seguros. Además, para ese entonces, Banco del Sol proyecta tener más de $100.000 millones de pesos otorgados en préstamos para financiar los proyectos de sus clientes.

“Estamos muy orgullosos de este lanzamiento. Banco del Sol busca todos los días la forma de facilitarle la vida a nuestros clientes, y ayudarlos a que su relación con las finanzas sea más sencilla" afirmó Sebastián Pujato, Gerente General del Banco. “Nuestra propuesta de valor tiene como fortaleza ser un banco federal y humano, que llega de la mano de los más de 9000 asesores del grupo a todos los rincones del país, llevando herramientas financieras a todos los argentinos”, agregó.

Durante un encuentro virtual, que reunió a todos los empleados y asesores de seguros que forman parte de Grupo Sancor Seguros, y que además contó con la participación del cantante Abel Pintos, quien dedicó sus canciones celebrando este lanzamiento, se dio la bienvenida a esta nueva empresa dentro de la familia del Grupo.

Alejandro Simon, CEO del Grupo Sancor Seguros afirmó “El lanzamiento del Banco del Sol marca un hito en el desarrollo de nuestro grupo asegurador. El banco ha sido adquirido y transformado en un banco 100% digital, que busca combinar lo mejor de la tecnología, con lo mejor de los valores humanos. Valores de los que hacemos gala en el Grupo Sancor Seguros desde hace 75 años, que marcaron nuestro origen y que nos llevaron a ser líderes en el mercado asegurador, en los distintos ramos y también por medio de la familia de las empresas que lo componen: Prevención ART, Prevención Salud y Prevención Retiro. Es un placer para nosotros extender al rubro financiero esta oferta que tenemos en toda la gama de servicios aseguradores y de medicina privada del Grupo Sancor Seguros, no sólo en Argentina, sino también en nuestra región”.

Banco del Sol opera bajo las regulaciones del Banco Central de la República Argentina, con la ventaja de ser íntegramente online a través de una aplicación en el celular; con capacidades digitales innovadoras para atender las demandas de los clientes del siglo XXI.

Banco del Sol ofrece una plataforma que combina lo mejor de los dos mundos: la fuerza, velocidad y simplicidad de la tecnología de última generación y la calidez de la atención de las personas.

En este sentido, Banco del Sol se presenta como uno de los bancos más innovadores con servicios, productos y beneficios que se ajustan a la medida de cada cliente de forma ágil. Con el registro más rápido del mercado, el banco suma procesos intuitivos diseñados para que los usuarios no necesiten acudir a una sucursal, ni firmar papeles, o hacer largas filas donde se pierde tiempo.





Cinco ciudades



Si bien el banco es absolutamente federal, comenzará su actividad desde el interior profundo, y este primer tramo de su actividad estará destinado a cinco puntos : Sunchales, Rafaela, Villa María, San Rafael, Junín y General Roca.

Luego se extenderán a 50 nuevas localidades, para iniciarse luego en las capitales de provincia y finalmente en CABA.



Productos y servicios

La oferta comercial de lanzamiento del banco incluye los siguientes productos y servicios:

● Apertura de cuenta al instante (en sólo 2 minutos), 100% online y sin costo

● Caja de ahorro en pesos remunerada

● Tarjeta de débito virtual para compras por internet

● Visa Débito contactless internacional

● Transferencias inmediatas en sólo 2 pasos

● Pago de servicios (Más de 4500 incluyendo AFIP)

● Recarga de celular y tarjetas de transporte

● Plazos fijos

● Atención al cliente personalizada a través de 4 canales distintos y con horario extendido

Con el objetivo de garantizar a sus clientes el portfolio de productos financieros más completo y la mejor experiencia de usuario, próximamente Banco del Sol sumará a su cartera de productos desde la aplicación: tarjeta de crédito, préstamos personales, caja de ahorro en dólares, compra/venta de divisa extranjera, cuenta corriente, inversiones, seguros y nuevos beneficios locales así como también oferta completa para PyMEs.

Si bien, a partir de hoy, la aplicación ya está disponible para cualquier argentino que desee ser cliente, el banco va a desembarcar en el interior por etapas, con acciones comerciales focalizadas, en ciudades del interior del país con menos de 100.000 habitantes y, de ahí en más, el banco continuará expandiéndose a ciudades cada vez más grandes, hasta llegar a las capitales de provincia para completar su presencia en todo el país.



Acerca de Banco del Sol

Banco del Sol es el banco digital de Sancor Seguros que se propone brindar a sus clientes experiencias humanas y soluciones personalizadas para que cada uno pueda tener un mejor manejo de sus finanzas.

Cuenta con una red de 9.000 asesores y, un equipo de más de 200 colaboradores para poder llegar a cada rincón del país a través de la utilización de herramientas que permitan potenciar a los clientes.



Acerca de Sancor Seguros

Nacida en el interior de Argentina y signada por valores cooperativos, Sancor Seguros dio origen al Grupo Sancor Seguros, que lidera el mercado asegurador argentino con el 11% de participación y brinda protección a más de siete millones de asegurados. Desde Sunchales (Santa Fe), sigue expandiéndose tanto en nuestro país, donde cuenta con oficinas propias en todo el territorio, como en América Latina, ya que tiene presencia directa con empresas subsidiarias en Uruguay, Paraguay y Brasil.

Con una trayectoria de 75 años, su amplia gama de productos contempla Seguros de Personas, Patrimoniales y Agropecuarios. Su profundo conocimiento de las características de las economías regionales le permite desarrollar coberturas adaptadas a las diferentes actividades productivas.