Zarco por ahora espera Deportes 21 de agosto de 2020

BUENOS AIRES, 21 (NA) - El piloto Johann Zarco no podrá estar en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Estiria, en Austria, debido a que no pudo pasar ayer la revisión médica obligatoria al no haberse superado aún las 48 horas después de ser operado. El francés se sometió en la tarde del miércoles a una intervención quirúrgica para reducir la fractura del escafoides de la mano derecha en un centro médico en la ciudad italiana de Módena.

Si bien se esperaba que este jueves sea evaluado en Austria por el equipo sanitario del MotoGP, el problema es que, según el código médico, un piloto no puede pedir la revisión hasta que hayan pasado 48 horas de una operación, por lo cual no estará en el primer entrenamiento en el Red Bull Ring.

El mencionado circuito será la sede este fin de semana del Gran Premio de Estiria, la segunda carrera consecutiva en Spielberg, Austria, en el marco de la quinta competencia de la temporada del Mundial del MotoGP.

En tanto, se informó que, una vez que se realice la revisión médica, siempre y cuando el resultado sea positivo y Zarco reciba el apto para correr, podría salir a pista el próximo sábado por la mañana en el tercer ensayo libre. Por otro lado, Zarco deberá presentarse ante los comisarios de la FIM para declarar acerca del accidente que sufrió y en el que estuvo también involucrado Franco Morbidelli el cual pudo tener unas gravísimas consecuencias.