Rossi compite en Interlagos Deportes 21 de agosto de 2020 Redacción Por STOCK CAR

El argentino Matías Rossi, con un Toyota Corolla del equipo Full Time Sports, iniciará hoy la actividad con vistas a la segunda y tercera fechas del campeonato de Stock Car de Brasil, que se correrán en el autódromo de Interlagos "José Carlos Pace" y donde buscará superar su actuación en el debut en Goiania.

La actividad comenzará hoy con dos entrenamientos (a las 10 y 14 hora argentina), mientras que el sábado se disputará la segunda fecha con una clasificación y la carrera. El domingo será el turno de la tercera cita con la realización de la "Carrera del Millón Solidario"; por primera vez el premio de la victoria no será destinado al vencedor, sino a entidades esenciales que luchan contra la pandemia del coronavirus en Brasil.

El oriundo de Del Viso comparte equipo con el brasileño Rubens Barrichello, de amplia trayectoria en la Fórmula 1. Ambos también serán compañeros en el Toyota Gazoo que participará en el Súper TC2000 de Argentina.

Las dos carreras del fin de semana se disputarán en el mítico circuito de Interlagos "José Carlos Pace", de San Pablo (4.309 metros de extensión), y tendrán una duración de 40 minutos más una vuelta. "La fecha de Goiania fue muy buena y ya me mostró toda la competitividad del Stock Car, con todos los autos muy cerca", dijo Rossi, quien se quedó en Brasil y estuvo en constante trabajo en el taller del equipo Full Time Sports, en la ciudad paulista de Vinhedo.



GIROLAMI EN EUROPA

Néstor Girolami se presentará este fin de semana en el TCR Europeo, que inicia su campeonato en el circuito francés de Paul Ricard, en reemplazo del macedonio Viktor Davidovski, quien no pudo viajar por las restricciones en su país para viajar, como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

De esta manera, el cordobés manejará un Honda Civic Type R del PSS Racing Team, estructura que tampoco podrá estar presente y el coche será atendido por el JAS Motorsport. “Estoy muy feliz de tener la oportunidad de correr en TCR Europeo este fin de semana, trabajar con el PSS Racing Team y mostrar el potencial del Honda Civic Type R en esta serie tan competitiva. Estoy orgulloso de ser parte de la familia Honda Racing, y cuando tu familia te pide ayuda, haces todo lo que puedes”, comentó el Bebu.

La actividad en el trazado galo comenzará este viernes, a las 4.00 de Argentina, con la primera tanda de entrenamientos, mientras que a partir de las 9.20, comenzará la segunda. El sábado, a las 4.00, se desarrollará la clasificación que ordenará la grilla de la primera competencia, la cual se pondrá en marcha a las 7.50. El domingo, a las 7.15, se largará la segunda carrera.